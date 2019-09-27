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27 сентября 2019 года 09:08
В ряде регионов комиссия за эквайринг обогнала доход
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Андрей Махонин/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - В ряде регионов России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.), пишут "Известия", приводя данные исследования "Деловой России". Так, средняя доходность бизнеса в Тыве — 1,7%, в Калмыкии — 1,4%, в Чеченской Республике — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5–2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%, говорится в исследовании. В департаменте экономического развития Костромской области "Известиям" сообщили, что за первые полгода 2019-го выручка малого бизнеса в субъекте составила 30,5 млрд рублей. Чаще всего предприниматели жалуются на высокие ставки по кредитованию. По данным местных властей, плата за эквайринг в субъекте варьируется от 1,2 до 2,5%. В других регионах оперативно не ответили на вопросы "Известий" о прибыльности их бизнеса. Ранее президент России Владимир Путин назвал эквайринг квазиналогом, который предприниматель платит с оборота, напомнил председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Фёдоров. По его словам, ФНС получает в несколько раз меньше налогов на прибыль, чем банк-эквайер. И ситуация, когда банковские структуры зарабатывают на ритейле больше, чем государство, несправедлива, подчеркнул Алексей Фёдоров, добавив, что некоторые крупные магазины платят финансовым организациям несколько миллиардов рублей ежегодно. Высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он отметил, что в таких точках обслуживания часто отказываются от приема карт или стараются минимизировать этот способ оплаты. Подход к формированию ставок за эквайринг в корне неправильный: чем больше у предприятия безналичной выручки — тем больше бизнес платит за ее обслуживание, хотя безналичный оборот должен, наоборот, поощряться, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ежегодно затраты на обслуживание выручки компаний вырастают на 10%, оценил он.
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