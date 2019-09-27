Россияне смогут нанимать работников из дальнего зарубежья

27 сентября. FINMARKET.RU - Россиянам разрешат на законных основаниях привлекать на работу нянечек, садовников, домработниц и других помощников по дому из дальнего зарубежья, например, из Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки. Это станет возможно, когда будет подписан соответствующий приказ Минтруда России, пишет "Российская газета"..

Суть документа в том, что у физических лиц наравне с юридическими появится право получить квоту на привлечение иностранных работников. Правда, использовать их труд можно будет только для помощи в ведении личного, домашнего и подсобного хозяйства. Использовать их труд в коммерческих целях будет нельзя.

В документе отмечается, что физическое лицо сможет обратиться в органы исполнительной власти региона с заявкой о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ. На основании этой заявки и можно будет получить квоту. По квотам приезжают работать в Россию представители только дальнего зарубежья и стран, с которыми у нас визовые отношения, и это не самая большая толика трудовых мигрантов. На этот год квота на их привлечение в целом по стране составляла всего 144,6 тысячи человек. Именно столько "визовых иностранцев" имело право трудиться в России. При этом, по данным МВД, всего с начала года на миграционный учет поставлено 13 миллионов иностранцев.

Трудовым мигрантам из "безвизовых" стран СНГ никакие квоты для работы в России не нужны. Правда, чтобы трудиться законно, не быть выдворенным и чтобы впоследствии не закрыли въезд в Россию, они должны покупать и ежемесячно оплачивать специальные патенты. Есть еще третья категория иностранных работников - это жители стран, входящих в ЕврАзЭС, - Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана. Им для работы в России даже патенты не нужны.

Как пояснила "РГ" основатель Сервиса подбора домашнего персонала "Бабушка на час" Наталия Линькова, запрос на нянь из дальнего зарубежья действительно есть на рынке. Чаще всего он связан с желанием родителей с детства погружать детей в иную языковую среду и инкультурацию. Например, няни филиппинки в большинстве своем являются носителями английского языка, и именно на это обращают внимание родители.

"Также иностранные няни из Азии готовы брать на себя больше обязанностей, чем российские няни и няни из ближнего зарубежья за те же деньги. Многие русскоязычные няни ждут доплаты за уборку или не готовы одновременно заниматься и детьми, и домом. Азиатские няни чаще всего это делают", - рассказывает эксперт. Также есть мнение, что при иностранном домашнем персонале существенно ниже риск выноса информации о принимающей семье за пределы дома.

Но есть и риски найма домашнего персонала из дальнего зарубежья, констатирует Наталия Линькова. Невозможно проверить правовую и финансовую благонадежность будущей няни, повара или садовника.