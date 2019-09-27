Бизнес боится роста налоговой нагрузки на недвижимость

27 сентября. FINMARKET.RU -опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации. Перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым, делают вывод аналитики PwC, пишут "Ведомости".

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень - включить в него "иные объекты", по которым налог с кадастровой стоимости платит население. Это создает риски, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, в этом перечне указаны недостроенные здания, к тому же для населения список открытый - в нем "иные здание, строение, сооружение, помещение". Бизнес беспокоит не столько появление в перечне новых объектов, сколько то, что он становится открытым, говорит налоговый директор "Арконик Россия" Максим Хвалибов. Законодатель дает возможность облагать налогом по кадастровой стоимости склады, промышленные здания, теплицы, коровники, перечисляет управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. Собственники промышленных объектов могут вовсе не справиться с уплатой налога на имущество, предупреждает он.

Опасения бизнеса излишни, успокаивает Минфин. Не было идеи взимать налог со всей недвижимости организаций по кадастровой стоимости, объясняет замминистра финансов Илья Трунин, смысл нормы - если налог на имущество человека рассчитывался по кадастровой стоимости, то при передаче имущества компании этот принцип не меняется. То же самое касается и недостроенных объектов, отмечает он.

Эксперты предлагают поправить закон. Налоговики на местах могут трактовать эту техническую неточность как новую норму и прочитать ее так же, как бизнес, опасается партнер Taxology Алексей Артюх. Разъяснения Минфина не решат проблему, считает он: на местах письма министерства часто игнорируют. Велика вероятность, что и налоговики, и суды неправильно прочитают эту норму, согласен Костальгин, нужно править закон.