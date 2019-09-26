.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 сентября 2019 года 10:20
В России стали чаще страховать смартфоны
|0
DPA/ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - Россияне покупают все больше смартфонов, причем наиболее заметный рост продаж в последнее время приходится на дорогие модели. Страховщики при этом фиксируют рост спроса на страхование смартфонов, пишет "Российская газета". Владельцы дорогих гаджетов чаще других страхуют свои мобильные устройства. Причем как новые, так и те, которые уже успели поработать. Однако в последнем случае пользователи приходят за полисом после того, как смартфон побывал в дорогостоящем ремонте. По данным исследования "Сбербанк страхование", к финансовой защите своих девайсов наиболее активно прибегают владельцы мобильной техники Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится почти треть общего количества застрахованных гаджетов. Далее идут Nokia, Honor, Meizu. Причины 87% страховых случаев с мобильными устройствами - механические повреждения, в основном в результате падений. Еще 8% приходится на заливы: владельцы устройств роняли их в воду или проливали на девайсы напитки. Остальные связаны с кражами. Тариф на страхование гаджета формируется исходя из объема рисков, который будет покрывать полис. Сумма, которую придется заплатить за страховку, зависит и от модели гаджета. В среднем полис может стоить от 1,5% до 10% цены устройства. Между тем, чтобы застраховать гаджет, нужно учитывать множество нюансов, которые могут показаться неочевидными, в результате чего страховщик может отказать в выплате страховки. "Анализируя правила страхования мобильной техники, можно прийти к выводу, что в них больше исключений, нежели случаев, когда владелец гаджета действительно может получить страховое возмещение. Поэтому такие полисы не слишком выгодны, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. - Но если человек несмотря ни на что все-таки хочет застраховать свою технику, я бы порекомендовал внимательно читать условия договора, включая все, что написано мелким шрифтом".
.
Ключевые слова: Россия, смартфоны, страхование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.