В России стали чаще страховать смартфоны

26 сентября. FINMARKET.RU - Россияне покупают все больше смартфонов, причем наиболее заметный рост продаж в последнее время приходится на дорогие модели. Страховщики при этом фиксируют рост спроса насмартфонов, пишет "Российская газета"

Владельцы дорогих гаджетов чаще других страхуют свои мобильные устройства. Причем как новые, так и те, которые уже успели поработать. Однако в последнем случае пользователи приходят за полисом после того, как смартфон побывал в дорогостоящем ремонте.

По данным исследования "Сбербанк страхование", к финансовой защите своих девайсов наиболее активно прибегают владельцы мобильной техники Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится почти треть общего количества застрахованных гаджетов. Далее идут Nokia, Honor, Meizu.

Причины 87% страховых случаев с мобильными устройствами - механические повреждения, в основном в результате падений. Еще 8% приходится на заливы: владельцы устройств роняли их в воду или проливали на девайсы напитки. Остальные связаны с кражами.

Тариф на страхование гаджета формируется исходя из объема рисков, который будет покрывать полис. Сумма, которую придется заплатить за страховку, зависит и от модели гаджета. В среднем полис может стоить от 1,5% до 10% цены устройства.

Между тем, чтобы застраховать гаджет, нужно учитывать множество нюансов, которые могут показаться неочевидными, в результате чего страховщик может отказать в выплате страховки.

"Анализируя правила страхования мобильной техники, можно прийти к выводу, что в них больше исключений, нежели случаев, когда владелец гаджета действительно может получить страховое возмещение. Поэтому такие полисы не слишком выгодны, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. - Но если человек несмотря ни на что все-таки хочет застраховать свою технику, я бы порекомендовал внимательно читать условия договора, включая все, что написано мелким шрифтом".