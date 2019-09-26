Между двумя вариантами господдержки автоконцернов

26 сентября. FINMARKET.RU - В субботу на встрече автопроизводителей с вице-премьером Дмитрием Козаком главной темой станет обсуждение дифференцированного, с привязкой к уровню локализации, подхода при компенсации утилизационного сбора на автомобили, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.

Этот сбор платят все, а местные заводы получают так называемые промышленные субсидии, размеры которых сопоставимы с расходами по утильсбору. Внедрить дифференцированный подход предложили крупные автопроизводители, имеющие высокую локализацию автомобилей. Они выступили против того, что с рядом компаний были заключены специальные инвестконтракты (спик; предполагают инвестиции в развитие и увеличение локализации машин в обмен на доступ к господдержке) на более мягких, чем у них, условиях. Противники дифференцированного подхода заявляли в письме премьеру Дмитрию Медведеву, что такой подход создаст "нерыночные механизмы регулирования с целью получения дополнительной доли рынка и финансирование своих проектов одними локальными автопроизводителями за счет ухудшения условий доступа на рынок других".

"Каким будет механизм – как раз предмет этого обсуждения (на встрече 28 сентября в Сочи), – сказал представитель Козака. – Согласованная позиция ведомств по этому вопросу есть". Подробности он не раскрыл.

Минпромторг предлагает начать использовать новый механизм с 2021 г., рассказывают источники "Ведомостей". Для возврата утильсбора компаниям могут быть установлены целевые значения по баллам, которые будут начисляться за фактическое использование в каждом автомобиле локальных автокомпонентов и технологических операций. Чем выше локализация, тем больше компенсация – вплоть до 100%. С каждым годом целевые ориентиры Минпромторг предлагает повышать: например, для легких коммерческих и грузовых автомобилей – с 2750 баллов в 2021 г. до 5000 баллов в 2028 г. Наличие спика будет обеспечивать минимально гарантированные 50%-ные выплаты. Для дальнейшего повышения выплат нужно набрать минимум 1000 баллов (например, за сборку и окраску можно получить 900 баллов). При этом учитывать локализацию Минпромторг предлагает по принципу 70/30. Такой подход позволил бы компании (или альянсам в рамках спиков и соглашения о промсборке) выпускать в каждом из сегментов треть машин с меньшей локализацией (не менее 1000 баллов) и не терять доступ к господдержке.

Подход Минпромторга в целом совпадает с мнением основных автопроизводителей, говорят источники "Ведомостей". Но их беспокоит появление альтернативной версии механизма дифференции господдержки. По этой версии также предлагается установить переходный период (2019–2020 гг.), а затем выплачивать промышленные субсидии с привязкой к фактическому уровню локализации машин. Минимум нужно набрать 900 баллов. Наличие спика даст минимально гарантированный уровень выплат, но выше, чем у Минпромторга, – 60%. В остальном подход сильно отличается от минпромторговского. Для получения максимально возможной компенсации производителям легковых машин, по мнению разработчиков механизма, следует использовать линейный подход: на протяжении всего анализируемого периода (2021–2028 гг.) набирать по легковым автомобилям 6810 баллов, грузовикам – 6590, LCV – 6820, автобусам – 6290. Причем после 2021 г. предлагается уйти от 100%-ной компенсации утилизационного сбора на автомобили, ежегодно снижая уровень максимальных выплат, рассказывают источники. Использовать принцип 70/30 не планируется. Кто разработал эти предложения, не известно.

Предлагаемые в этом варианте максимальные баллы невозможно набрать, поскольку экономически нецелесообразно выпускать в одной стране все виды автокомпонентов, комментируют сотрудники трех автоконцернов. А отказ от 100%-ной компенсации утильсбора демотивирует локализацию и приведет к повышению цен на автомобили, отмечают собеседники.

Некоторые считают, что если дифференциации в итоге не будет, то высоколокализованные автопроизводители могут пойти на пересмотр условий спиков, чтобы выравнять взятые разными компаниями обязательства.