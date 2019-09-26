Операции с криптовалютами предлагают обложить налогом на прибыль

26 сентября. FINMARKET.RU - В банковском сообществе нашли способ легализовать. Для этого надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом - в рамках существующих в мире правовых концепций. Об этом говорится в докладе о криптовалютах "Концепции оборота децентрализованных криптовалют", подготовленном Ассоциацией банков России, пишут "Известия"

"Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их "нашел", поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой", - говорится в документе.

Однако приобретатель цифровых денег не просто захватывает или находит их, как готовый объект. Криптовалюта возникает в результате майнинга - активности человека. Фактически он сам ее создает, пояснил автор доклада вице-президент АБР Анатолий Козлачков. Исходя из этого, в российское право криптовалюту можно ввести в рамках формулировки "вновь созданное" (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т.д.).

"Появятся основания считать криптовалюту вещью - с поправкой на ее цифровую природу. Тогда ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе НК", - заявил Козлачков.

По его словам, в таком случае удастся одновременно избежать признания этих активов платежным средством и денежным суррогатом.

Авторы концепции считают, что операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль как товарообменные сделки в НК. Допуск граждан нужно осуществлять по аналогии с правилами рынка ценных бумаг и точно таким же традиционным образом - облагать налогом доходы от сделок с криптоактивами. Также в АБР предлагают обязать граждан декларировать покупку виртуальных денег.

Между тем Центробанк всегда негативно относился к обороту криптовалют и предлагал их запретить. Но авторы концепции видят опасность в запрете оборота криптоактивов. Чтобы исключить использование цифровых денег в криминальных схемах, достаточно лишить сделки с ними анонимности, говорится в документе.

Технически это возможно, рассказали "Известиям" эксперты. Вопреки расхожему мнению, самая популярная из виртуальных валют - биткоин - не анонимная, другая популярная цифровая денежная единица - эфириум - также не поддерживает анонимности. Как отмечают эксперты, вполне реально выявить все криптокошельки конкретного пользователя.

Если кошельки лишить анонимности, то виртуальные деньги станет возможным взыскивать в рамках исполнительного производства или банкротства, предлагают авторы концепции. За сокрытие подобных инструментов авторы концепции предлагают ввести уголовную ответственность. Виртуальные деньги, по их мнению, должны быть в свободном обращении и обмениваться на товары, национальную и иностранную валюту, токены и т.д.