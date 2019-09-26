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26 сентября 2019 года 09:05
Каждая 12-я автозаправка продает некачественное топливо
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Егор Алеев/ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год, пишут "Известия", ссылаясь на Росстандарт. При этом весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн т. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС (81 из 920 проверенных к 24 сентября) продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества. Независимые заправки "грешат" в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых –– 13% (52 АЗС). В прошлом году доля заправок, торгующих некачественным горючим, была примерно той же — из 1010 проверенных АЗС нарушения регламента выявили на 90 АЗС (9%). При этом самое распространенное нарушение как в 2018-м, так и в 2019-м — превышение в топливе массовой доли серы. В Российском топливном союзе (РТС) стабильный процент нарушителей среди АЗС объясняют особенностями ревизий, которые устраивает федеральное агентство. "Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки. Более точную статистику смогут дать внеплановые проверки, которые по поручению правительства также будут проводиться Росстандартом. Тогда можно будет сделать вывод, улучшается ли ситуация с качеством топлива на АЗС", –– пояснил "Известиям" президент РТС Евгений Аркуша. Стабильный процент нарушителей в течение двух лет может говорить о том, что рынок вышел на некий оптимальный уровень по этому показателю, считает, в свою очередь, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. "Проблема некачественного топлива связана с низкой доходностью АЗС, а также с человеческим фактором. Поэтому даже при наилучших условиях всегда будет определенный процент нарушений по качеству, от которого сложно избавиться", –– пояснил "Известиям" эксперт. Вместе с тем в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были зафиксированы на каждой пятой заправке (20%). В агентстве позитивную динамику связывают с активной надзорной работой (ежегодно проверяется более 1 тыс. точек), а также с введением с января 2018 года оборотных штрафов за некачественное топливо. "За последние годы доля фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке сократилась с 20% в 2015 году до 9% на текущий период, что позволило высвободить российский топливный рынок для добросовестных предпринимателей на сумму порядка 300 млрд рублей", — пояснили в Росстандарте.
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