Банки смогут запрашивать скоринговый балл заемщика без его согласия

26 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ рассматривает возможность разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) скоринговыйзаемщика без его согласия, пишут "Ведомости", ссылаясь на источники. По словам одного из собеседников газеты, это была идея банков. ЦБ обещал подумать.

Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (ФИО заемщика, паспортные данные и др.), основной (место регистрации, сумма обязательств и порядок их исполнения), полностью закрытой дополнительной части с данными о кредиторах и информационной – с данными по каждому кредитному договору заемщика и как он их обслуживает.

Сейчас запрашивать и получать все четыре частиимеют право только с письменного согласия заемщика. В этом году ЦБ оштрафовал несколько банков за обращение в БКИ за кредитными историями граждан без их согласия.

Для получения информационной части согласие субъекта истории не нужно, но, например, для получения основной части оно уже требуется, говорит управляющий партнер консалтинговой компании "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников. По его словам, каждое БКИ определяет скоринговый балл по своей методике и на сегодня он не является обязательным элементом ни одной из частей кредитной истории. Именно в информационную часть и предлагается включить скоринговый балл, говорит один из собеседников "Ведомостей".

ЦБ ищет способ облегчить оперативную оценку заемщиков и получение предварительной информации по ним может позволить сократить риски необеспеченного кредитования некачественных заемщиков, добавляет Емельянников. Для банков легкий доступ к скоринговому баллу – еще один инструмент предварительной оценки заемщика. Любая дополнительная информация позволяет точнее оценивать кредитоспособность заемщика и повышает шансы получения кредита либо более выгодных условий кредитования, говорит директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Это позволит формировать адресные предложения, объясняет директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского кредитного банка Рустам Идрисов. Упростится сама процедура подачи кредитной заявки, добавляет начальник управления анализа рисков "Хоум кредита" Константин Зимин.

Эта опция будет однозначно востребована банками и поможет кредитованию, считает гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

Банки хотят получать из БКИ не только эти данные. С октября вводится показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), которую банки будут рассчитывать сами. Но сейчас в Госдуме находится законопроект, согласно которому рассчитывать ПДН будут квалифицированные БКИ, пишут "Ведомости".