Путин: правительству пора сформулировать конкретные предложения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству пора сформулировать конкретные предложения по обеспечению роста экономики и дохода граждан.

25 сентября. FINMARKET.RU - Президент России Владимирпризвалпоставить точку в дискуссиях и сформулировать конкретные предложения по обеспечению экономического роста и увеличению доходов граждан.

"Мы с вами, имею в виду, прежде всего, коллег из экономического блока правительства, постоянно, в том числе и с участием руководства Центрального банка, регулярно эти темы обсуждаем и ищем совместно наиболее оптимальные решения для реализации этой главной задачи - обеспечить экономический рост и на этой базе рост доходов граждан", - сказал в среду Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что еще в июле просил членов правительства подготовить соответствующие предложения.

Глава государства выразил надежду услышать эти предложения, сформулированные в практическом варианте для практической реализации, "чтобы мы уже поставили точку в дискуссиях и сказали, что планируется правительством делать, чтобы эта задача была решена".

Путин отметил, что правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года. "На этой базе был сформулирован проект бюджета. В соответствии с прогнозом в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%. Как мы и ставили задачу, должен быть выше среднемировых", - сказал президент.

"Чтобы такую задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал. Их прирост должен увеличиться более чем в два раза: с текущих 2% до 5% уже в следующем году. Это очень непростая, я бы сказал, амбициозная задача, достаточно трудная для реализации", - отметил он.

Президент поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проконтролировать направление в экономику ровно такого количества бюджетных средств, которое она в состоянии освоить, чтобы избежать роста инфляции.

"У меня будет только одна просьба и к председателю правительства, Дмитрий Анатольевич, прошу вас проконтролировать, если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами", - сказал он на совещании с членами правительства, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Как пояснил глава государства, "нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить к повышению цен".

В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что основная тема встречи - дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышения доходов населения. "Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан", - сказал Путин.

Как напомнил президент, была достигнута договоренность предпринять конкретные меры по этому направлению уже сейчас. "А именно: с 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3% заработные платы работников госучреждений и социальной сферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ соответствующий", - сказал Путин.

Кроме того, с 1 января 2020 года, напомнил глава государства, должны быть проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6%.

"С 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%. Хотел бы услышать от коллег, насколько правительство готов сегодня к проведению этих мероприятий", - сказал Путин.