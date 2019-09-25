Зависимость от зарубежных поставок сохраняется

25 сентября. FINMARKET.RU - В 2019 годув промышленности сошло на нет: предприятия не преодолели зависимость от зарубежных компонентов и оборудования. К такому выводу на основе опросов пришли в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Основное препятствие для импортозамещения в закупках российскими предприятиями машин, оборудования, комплектующих и материалов - это отсутствие российских аналогов, сообщил завлавбораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло на прошедшем в Москве круглом столе "От импортозамещения к импортоопережению".

Впервые о помехах для импортозамещения Институт Гайдара спросил российские предприятия в январе 2015 года - после случившегося в стране валютного кризиса и начавшегося санкционного противостояния, пишет "Независимая газета". "И если в январе 2015 года такая оценка могла быть вызвана эмоциональным шоком, то следующие опросы окончательно подтвердили этот "нехороший" вывод", - уточняет Цухло. Картина с годами принципиально не менялась: вплоть до октября 2018 года большинство (от 60 до почти 70%) предприятий указывали на эту проблему как на главное препятствие импортозамещения.

По словам эксперта, показательно, что и в апреле 2014 года, и даже в декабре 2014-го, то есть в самый разгар валютного кризиса, около 40% предприятий заявляли, что никакой рост рублевых цен на закупаемую за рубежом продукцию не заставит их отказаться от импорта.

Тем не менее импортозамещение идет, точнее - шло, продолжил Цухло. Как показал мониторинг Института Гайдара, "масштабы импортозамещения были максимальны в начале 2015 года, потом этот процесс стал постепенно затухать". Так, в 2015 году около 30% предприятий сообщали о сокращении физической доли импорта или полном отказе от него в закупках машин и оборудования, примерно 22% сообщали об импортозамещении в закупках сырья и материалов. К концу 2018 года доля предприятий, проводящих импортозамещение в закупках как машин и оборудования, так и сырья и материалов, составляла не более 10%. "В 2019 году мы даже прекратили этот мониторинг, поскольку для предприятий картина принципиально не изменилась, импортозамещение логичным образом затухло", - сообщил Цухло.

Но этот вывод оказался не популярен среди других участников круглого стола. "Возможно, закончилось импортозамещение, но началось что-то другое - например, экспортоориентированность?" - спросил старший управляющий директор по сопровождению проектов "Роснано" Тимур Котляр.

Директор по взаимодействию с институтами развития РЭЦ Кирилл Орлов указал на "логичную динамику процессов". "Если мы говорим про импортозамещение именно в машиностроении, то понятно, что эти процессы длительные. Переоборудовать производство, получить финансирование, удовлетворить внутренний рынок и, возможно, нацелиться на внешний - на это нужно время, не один год", - пояснил он. Как уточнил Орлов, для ускорения этих процессов со стороны государства принимается немало решений, оказывается прямая поддержка, в том числе финансовая, через субсидирование процентных ставок и т.п. И уже сотни компаний, по его словам, получают такую помощь.

Парадокс же российского импортозамещения состоит в том, что на фоне курсовых колебаний, инфляции и иных новаций правительства цены в стране продолжают расти, отмечает "НГ". По Росстату, доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли сократилась с 42% в 2014 году до 36% во втором квартале 2019-го. Если говорить про торговлю продовольственными товарами, то в этом случае доля импорта сократилась за тот же период с 34 до 24%.