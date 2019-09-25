Специалисты по данным стали дефицитом

25 сентября. FINMARKET.RU - В 2018 г. количество вакансий с упоминанием специальности data scientist (специалист по данным) выросло в 7 раз по сравнению с 2015 г., а вакансий с ключевыми словами machine learning – в 5 раз, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование, проведенное совместно Академией больших данных MADE Mail.ru Group и HeadHunter. По данным исследования, только в первом полугодии 2019 г.на специалистов в этих областях составил 65% от спроса за весь 2018 год.

Специалисты по данным анализируют большие массивы данных при помощи различных алгоритмов машинного обучения, с тем чтобы найти полезные для бизнеса закономерности. Только в первом полугодии 2019 г. спрос на специалистов в этих областях составил 65% от спроса за весь 2018 год. Исследование охватило 8000 резюме и 5500 вакансий работодателей. По данным исследования, самые высокие медианные зарплаты специалистам по данным предлагают работодатели из сферы услуг для бизнеса (170 000 руб. в месяц), а также интернет- и IT-компании (145 000 руб.).

Причем спрос на специалистов по данным растет среди работодателей в банках, ритейле, телекоммуникациях, говорит вице-президент Mail.ru Group по персоналу и образовательным программам Дмитрий Смыслов.

Но кадров не хватает. Специалисты по машинному обучению в дефиците – всего три резюме на одну вакансию, чуть лучше ситуация обстоит со специалистами по данным – в среднем шесть резюме на вакансию, рассказывает представитель HeadHunter. Дефицита нет, если на вакансию приходится восемь и более резюме.

Поэтому компаниям приходится самим обучать сотрудников. Согласно исследованию MADE и HeadHunter, около 90% соискателей работы в области анализа данных имеют высшее образование, но готовых специалистов по данным мало, поэтому Mail.ru дополнительно обучает их, оплачивая курсы и конференции, говорит Смыслов.