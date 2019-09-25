Граждане не востребовали 9,3 млрд рублей страхового возмещения

25 сентября. FINMARKET.RU - При 1,9 триллиона рублей страхового возмещения, выплаченного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с 2005 по 2018 год, около 9,3 миллиарда рублей оказалось не востребованы гражданами, пишет "Российская газета", ссылаясь на

Большая часть вкладчиков после отзыва у банка лицензии обращается за страховым возмещением в Агентство в первые же недели после начала выплат. Остальные - в течение всего срока ликвидации кредитной организации, который в среднем длится 1-3 года. Но это уже единичные обращения. Как выяснилось, есть и те, кто не приходят за своими деньгами вообще.

По 478 страховым случаям с 2005 по 2018 год (данные 2019 года в расчет не брали, так как страховые выплаты по ряду банков еще идут) таких нашлось ни много ни мало пять миллионов человек.

Доля невостребованного страхового возмещения в общем объеме страховой ответственности АСВ по этим банкам составила 0,5 процента. Основная причина, по которой вкладчики не приходят за своими деньгами, - незначительный размер остатка средств на их счетах, полагают специалисты.

По данным агентства, 90 процентов "забывчивых" граждан имеют депозиты до одной тысячи рублей. У 70 процентов сумма вклада меньше 100 рублей. Лишь у 0,26 процента не обратившихся за страховкой вкладчиков размер остатков на счетах превышает 100 тысяч рублей. Почему за своими деньгами не приходят "толстосумы", остается загадкой, пишет "РГ".

В конце 2018 года депутаты и эксперты обсуждали идею передавать невостребованныев казну. Однако по итогам дискуссии пришли к выводу, что инициатива неконституционная.