Растет заполняемость отелей Москвы, Петербурга и Сочи

25 сентября. FINMARKET.RU - В исследовании консалтинговой компании JLL «Лето на гостиничных рынках» говорится о росте загрузки отелей в трех основных туристических городах России, пишут "Ведомости". Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер считает, что сработало продвижение России как страны в целом, так и ее отдельных туристических направлений. В городах после крупных спортивных мероприятий загрузка гостиниц может пару лет падать пропорционально уменьшению количества туристов, ссылается она на международный опыт. Но в России, по словам Веллер, этого не произошло.

Загрузка столичных гостиниц с июня по август 2019 г. в среднем – 87,4%, что на 2 процентных пункта (п. п.) больше, чем в 2018 г., говорит Веллер. И это, подчеркивает она, несмотря на то, что все прошлое лето Москва была главным транспортным направлением для гостей мундиаля.

Схожие данные у Colliers International: средняя заполняемость московских гостиниц летом превысила 80% (+2–4% год к году), сообщила замдиректора департамента стратегического консалтинга этой компании Евгения Тучкова.

Наиболее популярны в Москве по-прежнему самые дорогие отели, где продали 92% номеров, по данным JLL. Стоимость номеров при этом снизилась по Москве на 55% до 7100 руб., а больше всего подешевел люксовый сегмент – на 61% до 20 900 руб. за ночь.

В 2019 г. в гостиницах Московского региона стало на 4% больше гостей, 70% гостей – иностранцы, оценивает Александр Поляков, вице-президент по операционной деятельности Cosmos Hotel Group, которая управляет 17 отелями в 14 городах России и мира.

В Санкт-Петербурге средняя по рынку загрузка гостиниц составила 88% – на 15 п. п. больше прошлого года, и это, по оценке JLL, рекорд последних трех лет.

Третье популярное направление у туристов – Сочи. Приморские гостиницы там смогли увеличить загрузку летом почти на 6 п. п. до 74%, по подсчету JLL. Основной прирост обеспечили отели демократичного ценового сегмента – в них продали 75% номеров, тариф был около 3600 руб. В высоком ценовом сегменте, где номер стоил в среднем 13 500 руб. за ночь, загрузка также была высокой – 72%.

Количество туристов будет только расти, говорит человек, знакомый с ситуацией в Ростуризме: продолжается внедрение электронных виз, по ним уже можно въехать на Дальний Восток и в Калининград, с 1 октября добавится Санкт-Петербург.