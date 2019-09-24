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24 сентября 2019 года 11:38

Средний размер выданных потребкредитов вырос на 12,7%

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Игорь Кубединов/ТАСС
Игорь Кубединов/ТАСС
24 сентября. FINMARKET.RU - В январе-августе 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 180,4 тыс. руб., увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (160,1 тыс. руб.), следует из данных, представленных Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно приведенным данным, в 2019 году средний размер выданных потребительских кредитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков.

  • Самый значительный рост был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%).

  • Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12,0%).

  • Самый низкий рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет - на 10,7%, от 30 до 39 - на 10,5%, а моложе 25 лет - на 9,9%

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в 2019 году - у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет - 229,6 тыс. руб., а самый низкий - у граждан моложе 25 лет - 85,6 тыс. руб., посчитали в НБКИ.

В январе-августе 2019 года наибольший средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи данного типа розничных кредитов) был отмечен в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.), Московской области (295,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (214,0 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребительских кредитов (среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи данного типа розничных кредитов) в январе-августе 2019 года продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%), Тюменская область (+16,8%), Ленинградская область (+16,6%) и Красноярский край (+15,8%). В то же время, наименьшие темпы роста среднего размера выданных потребкредитов были зафиксированы в Москве (+1,9%), Московской области (+4,2%) и Республике Саха (Якутия) (+4,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

"В последнее время банки подходят к кредитованию заемщиков более избирательно. Достаточно активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  потребкредиты

 
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