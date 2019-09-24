- Самый значительный рост был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%).
- Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12,0%).
- Самый низкий рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет - на 10,7%, от 30 до 39 - на 10,5%, а моложе 25 лет - на 9,9%
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24 сентября 2019 года 11:38
Средний размер выданных потребкредитов вырос на 12,7%
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Игорь Кубединов/ТАСС
24 сентября. FINMARKET.RU - В январе-августе 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 180,4 тыс. руб., увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (160,1 тыс. руб.), следует из данных, представленных Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно приведенным данным, в 2019 году средний размер выданных потребительских кредитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков.
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Ключевые слова: РФ, потребкредиты
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