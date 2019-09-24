В свое будущее с беспокойством смотрят 54% россиян, за будущее страны опасаются 58%

24 сентября. FINMARKET.RU - Привычному советскому сознанию, как и родившимся от него постсоветскому и постпостсоветскому, сказать о будущем нечего. "И от этого неуютно", - пишет Алексей Левинсон руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра" в своей статье, опубликованной в "Ведомостях".

"Это относится прежде всего к будущему общему, будущему страны. Наши люди привыкли, что за этоотвечают не они, а начальство. Зона же их собственной ответственности – их собственное будущее, будущее семьи, детей. В реальности большинство уверенно смотрит в это лично-семейное будущее. Люди создают семьи, заводят детей, отдают их в школу и вуз, берут кредиты и ипотеку. Однако в этих случаях о будущем мыслят конкретно, и его не называют этим словом. И если их спросить об их будущем, они будут отвечать осторожно, ведь оно зависит и от дел в стране", - пишет Алексей Левинсон.

"Если говорить в целом, чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?" Так спросили у россиян и получили поровну ответов "да" и "нет". Спросили, с какими чувствами люди смотрят на свое собственное будущее и на будущее России. Узнали, что с беспокойством и опасениями смотрят на свое 54%, а на будущее страны еще больше – 58%

"Вполне ожидаемо, что более зажиточные более оптимистичны, среди них две трети уверены в завтрашнем дне", - отмечает Левинсон.

На собственное будущее смотрят "спокойно, с уверенностью" более половины (55%). Но в ответе о будущем страны - перевес беспокойства и опасений над спокойствием (50:46%). У бедных наоборот: собственное будущее их беспокоит больше (72%), чем общее (62%), уверенности в завтрашнем дне нет, говорят 67%.

"Наши опросы уже показывали: когда президент не остановил повышение пенсионного возраста, люди 40–54 лет восприняли это тяжелее всех. Они и теперь, год спустя, дают самые грустные ответы о будущем, отмечает Левинсон. - Они единственная возрастная категория, которая собственное будущее и будущее страны видит с одинаковым пессимизмом. И его вдвое больше, чем оптимизма. О спокойствии за будущее говорит треть, о беспокойстве – две трети. Не верящих в завтра у них в полтора раза больше, чем уверенных в завтрашнем дне".

Автор стать отмечает: "Надо быть молодым, тогда будет чувство, что завтрашний день – твой (63%) и твое собственное будущее – в твоих руках, ты спокоен (61%). Но у молодежи перевес оптимизма только при мысли о собственной жизни. По поводу перспектив страны в целом они менее скептичны, чем прочие, но и они оценивают судьбы России скорее с опасениями и тревогой (48%), чем спокойно и с уверенностью (46%)."