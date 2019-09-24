В РФ 19% представителей массовых профессий проходили собеседование с роботом

24 сентября. FINMARKET.RU - Последнее время при устройстве на работу россиянам самых массовых профессий приходится сталкиваться с новыми технологиями в этой области, например, с роботами-рекрутерами.

По данным опроса, проведенного порталом "Авито Работа", в целом по России:

- 62% россиян имеют представление о роботах-рекрутерах, причем 43% респондентов слышали, но никогда не взаимодействовали с роботами, а 19% имеют прямой опыт общения,

- 38% россиян не знают, что такое роботы-рекрутеры и ничего не слышали про них.

Опыт прохождения собеседований с роботом имеют одинаковое количество мужчин и женщин (по 19%). Однако женщины немного более осведомлены об автоматизированных рекрутерах, даже если опыта взаимодействия не было:

45% женщин знают, что это такое,

- против 41% мужчин,

- ничего не слышали об этом инструменте найма 40% мужчин и 36% женщин.

Опрос выявил, что для молодежи роботы-рекрутеры являются гораздо более привычным явлением на практике, чем для людей старшего поколения. При этом, в возрастной категории 18-24 лет респонденты чаще имеют опыт взаимодействия (29%), но при этом количество тех, кто только слышал - ниже, чем в других категориях. Например, только у 17% людей в возрасте 45-54 был реальный опыт общения с роботом, а уровень знания в целом выше, чем у молодежи - 41%.

В возрастной группе 65+ всего 8% слышали о роботах-рекрутерах и имели опыт взаимодействия с ними. А 53% опрошенных старше 65 даже не слышали о таком явлении.

На вопрос "Насколько удобно Вам было общаться с роботом-рекрутером?" треть респондентов (35%) приняли нейтральную позицию и ответили "Отчасти удобно, отчасти нет". Для 10% подобный формат оказался очень удобным, а для 8% - крайне неудобным. Интересно, что если люди старше 45 лет знакомы с этим явлением, их мнения по поводу его удобства порой полярно различаются. В возрастной группе 65+ ровно 50% отметили, что общаться с роботом очень удобно, а 50% - что совсем неудобно.

Любопытно, что наиболее высокая степень осведомленности о существовании роботов-рекрутеров Санкт-Петербурге и городах с населением 250-500 тысяч человек - 48% респондентов знают о существовании подобных автоматизированных систем, хотя и не имеют опыта непосредственного взаимодействия. В Москве таких респондентов всего 38% (знают, но не взаимодействовали).

В маленьких населенных пунктах (до 250 тысяч человек) несколько больше людей (19-20%) имеют реальный опыт прохождения подобных собеседований, чем в городах-миллионниках (17% опрошенных), говорится в исследовании "Авито Работа".

Робот-рекрутер - это компьютерная система, которая в режиме диалога по телефону или в мессенджерах/чате проводит первые этапы отбора на вакансию или отвечает на вопросы о ней.