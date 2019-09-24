Размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры Минфина позволили регионам отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга. По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014-го. На данный момент к категории с низкой долговой устойчивостью относятся только пять регионов. опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что к концу года уровень нагрузки может немного повыситься из-за увеличения расходов и необходимости гасить обязательства, однако коррекция будет небольшой.

Как рассказал "Известиям" первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.

"Для многих субъектов это были непростые решения, непростая реализация поставленной задачи за последние три финансовых периода, но мы смогли пройти опасную черту, — рассказал Леонид Горнин. — На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство.

Он сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям, уже сейчас 68 субъектов могут увеличить государственный долг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей, больше чем на 15%.

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%.

Старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов "Эксперт РА" Гульназ Галиева объясняет снижение госдолга субъектов почти на 10% с начала года (на 1 января он составлял 2,206 трлн рублей) удачной конъюнктурой, которая позволила нарастить налоговые поступления, причем не только в федеральную казну, но и в региональные. Кроме того, эксперт отмечает успешное сжатие расходов.

Однако Сергей Суверов из "БКС Премьер" полагает, что в абсолютном выражении региональный госдолг еще может подняться. По его мнению, этот показатель способен опять превысить 2 трлн рублей.

Вследствие новаций в Бюджетном кодексе Минфин получил еще один рычаг воздействия на субъекты в вопросе заимствований. Благодаря поправкам в документ всеразделены на три группы по уровню долговой устойчивости.

"Для отдельных субъектов, где есть нестабильные проявления, будет ограничена возможность осуществлять заимствования. Один из главных критериев — уровень государственного долга", — напомнил Леонид Горнин.

В конце августа Минфин выпустил документ "О классификации субъектов РФ по группам долговой устойчивости". В список "отличников" вошли 37 регионов, отстающих — пять: Мордовия, Еврейская автономная область, Орловская и Псковская области и Республика Марий Эл.