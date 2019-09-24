Предпринимателем в будущем готов стать каждый третий россиянин

24 сентября. FINMARKET.RU - В ближайшие 3 года 8% населения страны планирует открыть свое дело, сообщается в исследовании НАФИ "Отношение россиян к предпринимательству", проведенном для Минэкономразвития, пишут "Известия" . Согласно данным аналитического центра, в долгосрочной перспективе количество бизнесменов увеличится: в течение 5-ти лет заняться предпринимательством собирается 14% населения, а в течение 10-ти - 23%. В целом желание начать свой бизнес, без привязки ко времени, имеет каждый третий россиянин (35% опрошенных). В январе об этом заявляли 29%.

Наибольший энтузиазм по отношению к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: больше половины респондентов (57%) из этой возрастной категории хотят вести бизнес. Идея открыть свое дело пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%).

Это довольно высокий процент заинтересованных, сказал "Известиям" министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на просьбу прокомментировать результаты исследования. Задача министерства - "превратить простые желания в решительные действия", заявил он. Для этого Минэкономразвития активно работает с потенциальными предпринимателями, рассказывает им о возможностях господдержки, консультирует их и обучает бизнесу.

Тем не менее интерес к предпринимательству носит теоретический характер: о том, как открыть свое дело, думают многие, но реальные шаги к тому, чтобы стать бизнесменом, делают лишь единицы, сообщают эксперты НАФИ. Намерение переходит в действие лишь у трети желающих, заявил газете сопредседатель объединения "Деловая Россия" Алексей Репик. По его мнению, в ближайшие 3 года в лучшем случае можно ожидать, что количество предпринимателей вырастет на 1%.

По мнению аналитиков НАФИ, повысить активность целевой аудитории могут меры господдержки. Однако большинство предпринимателей мало знают об этом и не использовали такую помощь на практике. Реальным опытом использования помощи государства могут похвастаться только 9% бизнесменов - речь о финансовой поддержке, льготном кредитовании и грантах на открытие бизнеса.

Согласно данным опроса, 83% респондентов в возрасте от 46 до 65 лет не хотят открывать свое дело, потому что "уже поздно начинать". Вторым по популярности барьером для занятия бизнесом оказался страх неудачи и потери денег. Третьим - недостаток средств для старта. А высокие налоги и неблагоприятный деловой климат для опрошенных отошли на второй план.