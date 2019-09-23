На торговых онлайн-площадках наблюдается бум мошенничества

23 сентября. FINMARKET.RU - В России пользователи торговых онлайн-площадок все чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам. На каждой из крупных российских торговых онлайн-площадок происходит примерно 3 тыс. мошеннических трансакций в месяц, рассказал "Известиям" сотрудник одной из IT-компаний. Эти подсчеты близки к истине, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Как правило, недобросовестные пользователи просят предоставить им такие данные, как CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения и прочую информацию для того, чтобы перевести деньги за товар, отмечает представитель торговой площадки Avito.

Между тем, говорит он, для перечисления денег достаточно номера карты продавца или его телефона, если тот привязан к карте.

В частности, рискуют те, кто указывает в объявлениях о продаже чего-либо свой реальный номер телефона. Это всегда риск фишинга ("вытягивание" персональных данных), так как на него у пользователей часто завязаны различные аккаунты в интернете, банковские карты и другая информация, объясняет представитель оператора связи "Межрегиональный транзит телеком" (МТТ) Дарья Лютцау. Получив доступ к этим данным,могут совершать незаконные трансакции, предупреждает она.

В целом объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2018 году по сравнению с предыдущим вырос на 44% - до 1,38 млрд рублей, количество таких операций увеличилось почти на треть - до 417 тыс., сообщил "Известиям" представитель Роспотребнадзора со ссылкой на данные ЦБ. Служба крайне обеспокоена ростом количества таких случаев, подчеркнул он.

Отдельной официальной статистики мошенничества по онлайновым доскам объявлений нет - большая часть таких преступлений не относится к категориям крупного и особо крупного ущерба, а значит, расследуется спустя рукава, рассказывает руководитель проекта "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. За 2018 год общее количество преступлений, совершенных посредством информационно-телекоммуникационных технологий, достигло почти 150 тыс. - это 8,8% от общего числа зарегистрированных нарушений УК, отмечает он.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников категорически не советует как продавцам товаров и услуг, так и всем остальным подключать функцию управлениями финансовыми операциями по карте с использованием телефонного номера. Нежелательно также лишний раз оставлять свой основной номер в интернете, говорит он. Для коммерческого взаимодействия с кем-либо он советует, например, завести отдельную SIM-карту.

Операторы связи начали предлагать пользователям торговых площадок решения, снижающие риск оказаться жертвой мошенников. Например, сервисы, позволяющие потенциальным продавцам использовать временный телефонный вместо настоящего. В частности, такую услугу начал предоставлять Avito.ru "Межрегиональный Транзит Телеком" (МТТ). Аналогичный сервис есть и у оператора MCN Telecom, рассказал его гендиректор Александр Мельников.