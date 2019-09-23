Банковские комиссии будут включать в тарифы ЖКХ еще год

23 сентября. FINMARKET.RU - Поставщикам ресурсов запретили включать затраты на уплату комиссий банкам за перевод платежей граждан в тарифы. Такое постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако тарифы без комиссий мы увидим в 2021 году, рассказал "Российской газете" заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

Тарифы на следующий год устанавливаются в октябре-ноябре, напомнил эксперт. "Если бы для вступления постановления правительства в силу не была предусмотрена отсрочка, мы бы получили тарифы, очищенные от банковских комиссий, уже в 2020 году, - отметил он. - Но в документе указано, что он вступает в силу спустя год после официального опубликования, то есть в середине сентября 2020-го. И новые правила будут впервые применены для расчета тарифов на 2021 год".

В целом ликвидация комиссий при расчете тарифов - очень правильная мера, полагает Гордеев. Эту норму, по его словам, нужно было ввести давно. "Десятки тысяч людей в стране платят за ЖКУ не через банк, а напрямую ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. Получается, что с них в составе тарифа берут деньги за услугу (перевод платежа), которая им не оказывается, - поясняет Гордеев. - Поставщики ресурсов просто забирают эти деньги себе".

Инициатором новой нормы была Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пояснил "РГ" замглавы ведомства Андрей Кашеваров, с помощью изменений правил в ФАС рассчитывают снизить финансовую нагрузку на плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, исключить неоправданные преимущества для платежных организаций.