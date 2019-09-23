Россия становится поставщиком рабочей силы

23 сентября. FINMARKET.RU - Еще до недавнего временибыла в числе лидеров по объемам отправки денежных средств за рубеж, однако теперь тенденция, похоже, меняется. За последний годфизлиц в Россию выросли на 20%, тогда как переводы денег из РФ сократились на 20%, следует из данных Центробанка. При сохранении таких тенденций Россия в будущем имеет все шансы превратиться в нетто-экспортера рабочей силы вроде современной Молдавии или Украины, пишет "Независимая газета".

Согласно данным Центробанка РФ, объем трансграничных перечислений физлицам РФ через системы денежных переводов в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 21%, до $1,579 млрд. При этом перечисления из стран дальнего зарубежья за два квартала увеличились на 87%, до $911 млн, а переводы из стран СНГ снизились на 18%, до $668 млн.

В лидерах по росту переводов оказались Латвия, Великобритания, США и Абхазия.

С перечислениями из России происходит обратная ситуация. По итогам полугодия сумма, переведенная физлицами из РФ, снизилась на 21%, до $3,493 млрд. Причем переводы в страны СНГ и дальнее зарубежье снизились примерно одинаковыми темпами: в страны СНГ – на 21%, до $2,711 млрд, в страны дальнего зарубежья – на 22%, до $783 млн.

Среди стран СНГ лидерами по получению денег из России оказываются Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, следует из данных ЦБ. В свою очередь, "лидерами" по размеру среднего перевода оказался Вьетнам – "средний чек" составляет $2,7 тыс. Почти $2 тыс. отправляют в среднем из РФ в Китай. Заметно меньше – свыше $1 тыс. – в Турцию и ОАЭ.

Одно из возможных объяснений именно снижения перечислений из страны – попытка российского регулятора бороться с теневыми операциями. Другой фактор – фактическое отсутствие внятного экономического роста на фоне непрекращающегося падения реальных доходов населения. Подобный экономический пейзаж вполне может стать стимулом для россиян в поиске более перспективной работы за рубежом.

Соцопросы российского населения также показывают высокую заинтересованность наших соотечественников к эмиграции за рубеж. Так, из февральского опроса Левада-Центра следовало, что выехать за границу на постоянное место жительства не против более 40% россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Рост заинтересованности россиян в работе за рубежом идет на фоне появления у ряда развитых стран специальных государственных программ и визовых режимов, направленных на привлечение специалистов.