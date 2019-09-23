Участились случаи банкротства среди застройщиков

23 сентября. FINMARKET.RU - С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства, пишут "Ведомости". Эти компании возводят 576 домов общей площадью 4,5 млн кв. м.

Среди банкротов 2019 г. подавляющее большинство - небольшие застройщики: у 103 в стадии строительства не более четырех домов (именно домов, а не жилых комплексов), говорит гендиректор РАСК Николай Алексеенко, в среднем жилая площадь этих домов не превышает 8000 кв. м. Логично, что среди банкротов в основномс небольшим портфелем, считает управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая, только 17% российских застройщиков возводят больше 50 000 кв. м.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", указывают, что основная причина роста банкротств - в изменившихся с 1 июля 2018 г. правилах для девелоперов: поправки в закон о долевом строительстве ужесточили требования к застройщикам, основным стал запрет на привлечение денег от дольщиков напрямую, все застройщики должны работать по банковскому сопровождению, а деньги должны перечисляться на расчетный счет в уполномоченном банке. Тогда участники рынка прогнозировали, что эти правила вымоют с рынка в основном небольшие компании.

организации независимо от ее размера не возникает в одну минуту, указывает представитель Минстроя, привести к этому могли ошибки в организации строительства, в финансовой модели, ошибки менеджмента, не стоит исключать и нарушений закона, допущенных должностными лицами застройщика.

Несколько причин приводят к тому, что с рынка уходят именно малые застройщики, продолжает Алексеенко: портфели проектов у них небольшие, средств недостаточно, чтобы сформировать подушку безопасности и поддержать себя в сложные времена; банки настороженно относятся к небольшим застройщикам и неохотно их кредитуют.

Следующая волна банкротств будет связана с переходом на новые правила работы, считает управляющий партнер "Векторстройфинанса" Андрей Колочинский. С 1 июля 2019 г. все застройщики обязаны продавать квартиры через счета эскроу - на этих счетах деньги покупателей должны находиться до завершения стройки.