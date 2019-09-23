Рынок негосударственного пенсионного обеспечения будут развивать с помощью льгот

23 сентября. FINMARKET.RU - Повышение предельной суммы взносов для налогового вычета до 400 тыс. рублей и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи — такие поправки в Налоговый кодекс предложила внести Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Законопроект на прошлой неделе был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития, пишут "Известия".

О том, что Центробанк планирует развивать классическое НПО на 17-м Международном банковском форуме в Сочи рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он уточнил, что планируется ввести гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам (причем не только в рамках предложенного Минфином гарантированного пенсионного продукта), которые граждане заключают с. Соответствующие законодательные инициативы должны появиться уже этой осенью, пообещал Швецов.

В ЦБ уточнили, что вопрос гарантий по добровольным взносам обсуждается, в работе находится и соответствующий проект для развития НПО. Кроме того, как уточнила пресс-служба регулятора, уже прорабатываются предложения СРО (саморегулируемых организаций) и отдельных участников рынка. Как выяснили "Известия", одна из рассматриваемых инициатив — поправки в Налоговый кодекс, которые предложила АНПФ.

Существенных изменений, собственно, два. Во-первых, АНПФ предлагает со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей).

Во-вторых, АНПФ предлагает освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, близких родственников и в пользу детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)».

Эксперты считают, что любые налоговые поблажки окажутся полезными для развития НПО, что видно на примере ИИС. Однако этого мало, чтобы существенно изменить ситуацию с добровольными взносами на будущую пенсию.