Доступ к счетам в разных банках станет возможен из одного "личного кабинета"

20 сентября. FINMARKET.RU -могут стать прозрачнее:о счетах, вкладах и кредитах, которые составляют банковскую тайну, станут с согласия клиентов предметом обмена между банками и аккредитованными агрегаторами финансовых услуг. Это, например, даст возможность клиенту из одного приложения, из одного "личного кабинета" получить доступ ко всем своим продуктам в разных банках.

обеспечат единые для рынка стандарты открытых программных интерфейсов приложений, следует из "Концепции открытых API", которую подготовила и уже направила в Банк России Ассоциация ФинТех (АФТ). Именно на единых стандартизированных открытых протоколах ЦБхочет выстраивать финансовый рынок, пишет "Российская газета"

Согласно международному опыту, это позволяет клиентам получать множество продуктов и услуг в едином окне, будь то сайт или мобильное приложение, отмечает управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова. Это могут быть рекомендательные сервисы по продуктам разных банков, по оптимизации сбережений, программам лояльности, инвестприложения, любые lifestyle-сервисы и продукты, приводит пример руководитель направления технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.

АФТ рекомендовала к стандартизации 200 открытых API, которые группируются по нескольким десяткам продуктов. Например, для работы с депозитами пользователя выделены API по получению деталей, баланса и выписки о вкладе, по его закрытию и открытию, по расчету потерянных процентов при досрочном выводе средств, по получению персонального предложения и общей информации об условиях депозита. Похожие API выделены по кредитам, банковским картам, расчетным и накопительным счетам, страховкам, брокерским продуктам - предполагается, что в среде открытых API возможны все основные операции, которые можно сделать в самом банке, страховой компании или у брокера. Есть и заявка на закрытие карты, которую до сих пор у подавляющего большинства банков можно подать только в офисе, и операции, связанные с жалобами клиентов.

Большинство этих сведений защищены банковской тайной, и для создания единой среды открытых API потребуются поправки, легализующие обмен с согласия клиента и позволяющие потребителям API инициировать операции по поручению и от имени клиента, следует из концепции.

В случае одобрения концепции Банком России внедрение открытых API планируется начать с выпуска ЦБ в 1-м квартале следующего года рекомендаций по использованию стандартов (их предстоит разработать профильному техническому комитету по стандартизации, который, как и набсовет АФТ, возглавляет первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова) и плана регуляторных изменений. Одновременно участники АФТ готовы начать тестирование технологий открытых интерфейсов, а затем, до марта 2021 года запланировано проведение пилотных проектов. "Это позволит проработать стандарты открытых API до уровня спецификаций и определить сроки и состав введения обязательности публикации открытых API согласно стандартам", - говорится в концепции.

Ведущие банки смогут перейти к предоставлению услуг через открытые API в течение двух-трех лет, но полный переход банковского рынка потребует больше времени из-за различий в готовности к изменениям и принципах работы с клиентскими и продуктовыми данными, считает руководитель центра ИТ-архитектуры и перспективных технологий Промсвязьбанка Андрей Трушкин.