Кредитование в РФ растет за счет малоимущих граждан

20 сентября. FINMARKET.RU - В России семьи с доходами в 14 тыс. рублей на человека в конце прошлого года и начале этого существенно увеличили использование так называемого финансового рычага - это деньги, полученные не от трудовой деятельности, в основном кредиты, говорится в исследовании Альфа-банка. При этом средний класс сокращал объемы кредитования - 4 года подряд. Авторы исследования считают, что такая статистика означает неравномерное распределение кредитной нагрузки и требует регуляторных мер, пишут "Известия"

В 4-м квартале 2018 года россияне с доходами 14 тыс. рублей в месяц использовали на 24% больше финансового рычага (преимущественно кредитов), а граждане с ежемесячной прибылью в размере 16 тыс. рублей - на 40% больше. В 1-м квартале этого года динамика изменилась. Так, семьи с поступлениями в 14 тыс. рублей на персону нарастили финансовый рычаг на 70%, а домохозяйства с доходами в 16 тыс. - сократили его на 19%.

В исследовании подчеркивается, что прошлый кредитный бум проходил при участии среднего класса - уровень заемных средств этой группы населения вырос на 90% с 2009 по 2012 год. С 2015 по 2018 гг. этот показатель упал на 17%. Главный аналитик Альфа-банка, автор исследования Наталия Орлова пояснила такую статистику тем, что граждане с доходами 25-40 тыс. рублей на человека не уверены в завтрашнем дне и стараются не залезать в долговую яму. При этом эксперт отметила, что перегрева на рынке потребкредитования пока нет, однако неравномерное распределение кредитной нагрузки требует регуляторных мер.

С 1 октября они появятся. Так, Центробанк вводит показатель долговой нагрузки (ПДН) для населения, желающего взять заем. Согласно ПДН, размер платежа по кредиту не должен будет превышать половины ежемесячного дохода гражданина. Иначе банку, выдающему ссуду, придется начислять повышенные резервы, что сделает для финансовой организации кредитование таких клиентов невыгодным.

В других крупных банках согласились с тем, что в период нынешнего кредитного бума ссуды берут в основном малообеспеченные граждане.

Ранее регулятор сообщил, что рост потребкредитования в августе ускорился до 1,8% после 3-х месяцев замедления. Общий объем розничных кредитов за январь-август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей (годом ранее рост составил 14,3%).