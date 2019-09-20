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20 сентября 2019 года 09:40
Минфин предлагает ЦБ поспорить о валютных нарушениях в кабинете президента
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Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
20 сентября. FINMARKET.RU - Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Минфин предлагает ЦБ поспорить о валютных нарушениях в кабинете президента, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники. По их словам, министерство хочет добиться отмены обеих "валютных" статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за нерепатриацию выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проведение совещания обсуждается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Минфина переадресовал вопросы в администрацию президента, его коллеги в ЦБ и РЭЦе на запросы "Ведомостей" не ответили. Минюст подготовил законопроект, касающийся уголовной ответственности за валютные нарушения, но в нем не сказано об отмене или изменении ст. 193.1, указывает представитель министерства. "Мы в правительстве гораздо либеральнее чувствуем себя, чем наши партнеры в ЦБ", – говорил ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. ЦБ готов вернуться к вопросу только после анализа последствий отмены требования возвращать валютную выручку, рассказывала в сентябре замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Шакина. Пока смягчения валютного контроля добился лишь бизнес под санкциями – он может не возвращать валютную выручку в Россию. Остальные компании ждут отмены требования репатриировать только рублевую выручку. Правительство готово освободить от этой обязанности несырьевых экспортеров с 2020 г., а сырьевых (кроме тех, кто торгует лесом) – с 2024 г.: такой законопроект оно внесло в Госдуму. В Уголовном кодексе за нерепатриацию суммы свыше 9 млн руб. установлено наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или лишения свободы до трех лет, а если сумма превышает 45 млн руб., то 1 млн или лишение свободы до пяти лет. Уголовное дело может быть возбуждено даже при просрочке оплаты по контракту в один день, указывает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Правительство рассчитывает, что экспорт несырьевых товаров к 2024 г. вырастет с $135,1 млрд до $250 млрд – такая цель поставлена в паспорте национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Компании при подготовке стратегии экспорта услуг называли валютные ограничения одним из основных барьеров, говорит руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Репатриация экспортной выручки была нужна, когда существовали запрет на вывоз капитала и требование продавать валютную выручку, объясняет партнер "Пепеляев групп" Иван Хаменушко.
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Ключевые слова: РФ, валюта, выручка, репатриация
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Istina 20.09.2019
Банк России имеет самые качественные компетенции по данному вопросу. Все остальные - выгодоприобретатели, каждый в реализации своих функций.
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