20 сентября. FINMARKET.RU - Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Минфин предлагает ЦБ поспорить о валютных нарушениях в кабинете президента, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.

По их словам, министерство хочет добиться отмены обеих "валютных" статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за нерепатриацию выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проведение совещания обсуждается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Минфина переадресовал вопросы в администрацию президента, его коллеги в ЦБ и РЭЦе на запросы "Ведомостей" не ответили. Минюст подготовил законопроект, касающийся уголовной ответственности за валютные нарушения, но в нем не сказано об отмене или изменении ст. 193.1, указывает представитель министерства.

"Мы в правительстве гораздо либеральнее чувствуем себя, чем наши партнеры в ЦБ", – говорил ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. ЦБ готов вернуться к вопросу только после анализа последствий отмены требования возвращать валютную выручку, рассказывала в сентябре замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Шакина.

Пока смягчения валютного контроля добился лишь бизнес под санкциями – он может не возвращать валютную выручку в Россию. Остальные компании ждут отмены требования репатриировать только рублевую выручку. Правительство готово освободить от этой обязанности несырьевых экспортеров с 2020 г., а сырьевых (кроме тех, кто торгует лесом) – с 2024 г.: такой законопроект оно внесло в Госдуму.

В Уголовном кодексе за нерепатриацию суммы свыше 9 млн руб. установлено наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или лишения свободы до трех лет, а если сумма превышает 45 млн руб., то 1 млн или лишение свободы до пяти лет. Уголовное дело может быть возбуждено даже при просрочке оплаты по контракту в один день, указывает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева.

Правительство рассчитывает, что экспорт несырьевых товаров к 2024 г. вырастет с $135,1 млрд до $250 млрд – такая цель поставлена в паспорте национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Компании при подготовке стратегии экспорта услуг называли валютные ограничения одним из основных барьеров, говорит руководитель Центра ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.экспортной выручки была нужна, когда существовали запрет на вывоз капитала и требование продавать валютную выручку, объясняет партнер "Пепеляев групп" Иван Хаменушко.