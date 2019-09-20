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20 сентября 2019 года 09:25
В России введут единые правила взимания платы в нацпарках
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
20 сентября. FINMARKET.RU - В России могут ввести единые правила взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из предложений Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма. Дорожная карта уже согласована Минприроды и теперь направлена в Минэкономразвития, который курирует туристскую отрасль, пояснили "Российской газете" в АСИ. Предложения агентства предполагается включить в план мероприятий "Трансформация делового климата". Как считают разработчики документа, деньги на создание и содержание инфраструктуры экотуризма можно брать с самих туристов, но по единым правилам. Сейчас плату за посещение национальных парков и других ООПТ каждый регион может устанавливать по своим собственным критериям. По словам бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере туризма в Москве и члена рабочей группы АСИ Георгия Мохова, речь не идет о повальном взимании платы, а только об установлении критериев и способов определения платы. При расчете платы важно понимать, какую привлекательность имеет та или иная территория. А также имеет ли она инфраструктуру для приема туристов, обеспечения их безопасности, добавляет эксперт. Однако, отмечает РГ, с привлекательностью территорий как раз все непросто. Экотуризм занимает всего чуть более 2% туристского рынка в стране. Но на отдельных территориях поток гостей довольно велик, а после туристов остаются горы никем не убираемого мусора. Поэтому, считают в АСИ, для начала нужно в принципе закрепить в законодательстве само понятие экотуризма. Отдельная подпрограмма по развитию экотуризма должна появиться в составе ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", считают разработчики документа. Поддержать могут инвестпроекты развития экотуризма. В конечном счете экотуризм должен стать привлекательным для бизнеса. Организованный экотуризм будет способствовать сохранению окружающей среды, а не ее разрушению, считают в АСИ.
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