Фонд страхования от ЧС предлагают создать за счет средств граждан

20 сентября. FINMARKET.RU - В России предлагают создать единыйстрахования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который планируется из средств граждан, которые решат застраховать свое жилье от

О том, что Минфин и ЦБ РФ предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, рассказал "Известиям" глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. В августе вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам создавать собственные программы такого страхования. Минимальный платеж, по оценкам ВСС, может составить 150 рублей в месяц с квартиры, уточнил Юргенс. Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги, но граждане будут сами решать, оплачивать страховку или нет.

"Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в "один общий котел", 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС", - сказал глава ВСС.

По словам эксперта рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсения Беленького, минимум в 150 рублей - это результат расчета страховых компаний. Через 2 года, по его словам, прогнозируется увеличение этой суммы до 250-300 рублей.

Принимать окончательные решения по тарифам будут субъекты и страховые компании. В региональные программы могут включаться разные наборы рисков, также возможно софинансирование платежей из местных бюджетов, поэтому суммы могут различаться, добавили в ВСС. Пока предполагается, что там, где риск возникновения ЧС более высокий, плата будет выше, уточнила руководитель управления по страхованию имущества физлиц СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова.

Сейчас ВСС определил 14 пилотных субъектов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

В пресс-службе Минфина напомнили, чтожилья от ЧС - добровольное, в соответствии с Гражданским кодексом оно не может быть обязательным. Однако в министерстве рассчитывают, что региональные программы окажутся востребованными, поскольку они будут "доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора".

Член президиума "Опоры России" Дмитрий Котровский считает, что фонд нужен, если он будет открытым, то есть данные по накоплениям и их использованию будут доступны людям. Кроме того, тарифы в разных регионах должны различаться.

Как считает Юргенс, желательно включить платеж отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, эту возможность предполагает закон.