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19 сентября 2019 года 10:24
Россияне стали тратить на питание менее 30% бюджета семьи
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dpa/picture-alliance
19 сентября. FINMARKET.RU - При общих расходах среднестатистической российской семьи в августе в размере 70,1 тыс. руб. траты на продукты питания в среднем составили 20,5 тыс. руб., или 29,3% от общего месячного бюджета. Таким образом, в августе значение Food Index, рассчитываемого компанией Ромир, оказалось равно 29,3%, что за годы наблюдений типично для последнего летнего месяца. С учетом августовского показателя среднегодовое значение Food Index немного снизилось – до отметки в 31,5%. При этом среднемесячные расходы типичной российской семьи в текущем году немного уступают прошлогодним и составляют 67,2 тыс. руб., а вот доля трат на продукты питания в среднем по году немного выросла относительно 2018-го – до 21,1 тыс. руб., говорится в исследовании Ромир. Президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин "Год назад, в августе 2018 года, значение Food Index также опускалось ниже 30%. А в 2017 году с июля по сентябрь доля затрат на питание составляла менее 30% в общей корзине расходов россиян. То есть минувший август вряд ли можно назвать беспрецедентным в вопросе снижения затрат на продукты питания, но скорее традиционно сезонным – питание становится доступнее в силу удешевления овощей и фруктов. В этом году холодное лето также способствовало экономии на таких категориях, как вода, пиво, мороженое и т.д.". Исследовательский холдинг Ромир разработал методику расчета Food Index (FI) – показателя, демонстрирующего динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйства. В современной экономике существует ряд показателей, характеризующих уровень благосостояния населения. Некоторые из них основаны на анализе потребления домохозяйств, а в частности, структуры затрат.
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