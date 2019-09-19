Ждать или не ждать массовую утечку данных сотовых абонентов

19 сентября. FINMARKET.RU - Операторы "большой тройки" - МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") считают, что создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС) грозит массовой утечкой данных абонентов.

Во вторник "большая тройка" направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В своем обращении ведущие игроки рынка предупредили, что с кражей данных могут столкнуться десятки миллионов владельцев сотовых телефонов. Это произойдет, если депутаты не внесут поправки в законопроект о создании единой системы, второе чтение которого намечено на октябрь. Инициатива призвана пресечь мошенничество с подменой сим-карт, но в его нынешней версии нет требований к безопасности передачи информации, отмечают в компаниях.

Сотовые операторы считают, что необходимо такие требования установить, а также провести пилотный проект для проверки их соблюдения.

Законопроект, который предусматривает создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС), уже принят в первом чтении, напоминают "Известия"

В Центробанке и Минкомсвязи, которые продвигают идею создания ЕИС, не разделяют опасений операторов связи по поводу массовых утечек. Как пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ, законопроектом предусмотрено создание единого оператора - в правительстве предложили на эту роль Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС), - который будет выступать маршрутизатором запросов.

Этот оператор не будет хранить у себя никаких данных, подчеркнули в ЦБ. Но он будет знать, какой сотовой компании запрос направить и какому банку вернуть ответ.

В Минкомсвязи также обратили внимание, что система проверки выполняет исключительно функцию оказания услуг по направлению запросов в адрес операторов связи и передаче пользователям системы полученной от них информации. Без ознакомления с ее содержанием и без ее сохранения в системе.

"Поскольку предполагается, что система будет негосударственной, требований по информационной безопасности к ней не предъявляется", - уточнили в пресс-службе министерства.

А.Аксаков заявил "Известиям", что предложения сотовых компаний будут рассмотрены и внимательно изучены, а после получения правительственных поправок представители мобильных операторов будут приглашены для обсуждения.