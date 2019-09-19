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19 сентября 2019 года 09:40
Погодный форс-мажор - повод не прийти на работу
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Александр Колбасов/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - В преддверии наступающих холодов очень важным может оказаться разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решения нижестоящих судов об увольнении сотрудницы из-за неявки на работу, пишет Российская газета". Банальный вопрос - можно ли не пойти на работу, если коммунальщики не успели вовремя почистить дорогу от снега, по мнению Верховного суда, местные суды разрешили неправильно. Зато высокая судебная инстанция поддержала истца - сотрудницу одного из московских НИИ. Женщина не смогла из-за сильного снегопада добраться до работы. Прогула истице не простили, и работодатель уволил сотрудницу через несколько дней после такого неудачного понедельника. Оспаривая незаконное, на ее взгляд, увольнение, гражданка обратилась с иском в районный Тимирязевский суд столицы. Но там решили, что увольнение было правильным. Апелляция в лице Московского городского суда не нашла никаких ошибок в решении коллег и посчитала их мнение правильным и законным. После этого гражданке пришлось дойти до Верховного суда и попросить отмены решения судов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила дело и посчитала, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения. Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула - истица не смогла выехать из деревни из-за не очищенной после сильного снегопада дороги. А в деревне, где она находилась, такая дорога - одна на въезд и выезд. При этом общественный транспорт в деревне также не ходит, а до ближайшей станции - 10 километров, преодолеть которые после снегопада было просто нереально. Еще Верховный суд подчеркнул, что обычно деревенскую дорогу расчищает трактор, но в тот день он не смог проехать из-за брошенной на дороге машины. Все эти моменты при вынесении решения должны учитывать местные суды, заявил Верховный суд и отменил все принятые решения, по которым увольнение признано законным. Дело пересмотрят.
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Ключевые слова: РФ, работа, увольнение, суд
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