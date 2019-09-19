В ЖКХ появятся новые онлайн-сервисы

19 сентября. FINMARKET.RU - Cервисы, направленные на упрощение оплаты услуги снижение комиссии за такие платежи, могут в будущем стать частью проекта "Умный город". Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Блок "Умное ЖКХ", прописанный в стандарте проекта "Умный город", должен войти в Стратегию жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, которая сейчас разрабатывается в минстрое.

Одной из площадок для выработки идей стал конкурс "Цифровой прорыв" платформы "Россия - страна возможностей", в котором могли свободно поучаствовать все желающие. По словам руководителя конкурса Олега Мансурова, статистика полуфиналов конкурса показала, что эта номинация пользовалась внушительной популярностью. По словам Максима Егорова, подобные идеи достойны войти в "Умный город".

Новые дополнительные сервисы управляющих компаний, таких как уборка квартир, доставка продуктов, помощь в сборке мебели или даже выгул собак, могут быть интересны жильцам

"Развитие дополнительных сервисов управляющих компаний, таких как уборка квартир, доставка продуктов, помощь в сборке мебели или даже выгул собак, может быть интересен жителям. Мы знаем, что несколько управляющих компаний предлагают подобное на своих площадках, но для небольших УК создать такую платформу сложно, а наличие специального приложения может им помочь", - сказал Максим Егоров.

При этом, по его мнению, аутсорсинговый подход по типу "убера" в данном случае неэффективен. Например, опасение вызывает заказ техники по чистке снега. В какой-то момент может просто не оказаться такого оборудования в наличии. А задача управляющей компании - гарантировать услугу и соответственно работать с гарантирующим поставщиком. В России пока совсем небольшой опыт создания платформ для взаимодействия управляющей компании и жителей домов.

Такая система может состоять из личного кабинета управляющей компании и мобильного кабинета жильца в приложении для Android и iOS. Результатом работы стал бы программный комплекс, облегчающий взаимодействие.

Отдельная проблема сводится к работе служб ЖКХ в мегаполисах. Пробки там часто усложняют путь спецтехники до нужного места. Поэтому необходим алгоритм, который позволил бы рационально распределять спецтехнику с учетом состояния улиц, пробок, местоположения спецтехники во времени, уровня топлива и других параметров. Подобные сервисы уже тестируются.

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