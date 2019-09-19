Мораторий на учет убытков может продлиться на год дольше

19 сентября. FINMARKET.RU - Введенное в 2017 г. ограничение на признание убытков – компании могут уменьшить налогооблагаемую прибыль на прошлыене более чем на 50% – должно было действовать до конца 2020 г. Но сохранится до конца 2021-го. Такие поправки в Налоговый кодекс в среду сразу во втором чтении одобрила Госдума, пишут "Ведомости"..

Правительство настаивало на еще большем ограничении – сохранить лимит до конца 2024 г. На региональные бюджеты ложится большая нагрузка из-за реализации нацпроектов, им нужны доходы, объяснял замминистра финансов Илья Трунин. В противном случае регионы будут недополучать 200 млрд руб. ежегодно.

Против сохранения ограничения вплоть до конца 2024 г. выступили депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам и его председатель Андрей Макаров: регионы не рассчитывали на доходы, потому что знали сроки действия нормы. А также предложили проработать возможность постепенного повышения порога после 2021 г.

"Мы поддерживаем решение продлить норму до 2021 г.", – передал через представителя региона губернатор Пермского края Максим Решетников, но отметил, что законопроект внесен в Госдуму поздно, времени на его обсуждение было мало и норму все равно нужно будет продлить до 2024 г. "Иначе, вкупе с неопределенностью по компенсации за отмену налога на движимое имущество, отмена после 2021 г. поставит под вопрос финансовую устойчивость регионов в целом", – заключил Решетников.

Лимит на признание убытков – очевидный рост налоговой нагрузки, говорит партнер KPMG Виктория Тургенева. Хотя в марте 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев объявил мораторий на изменение налогов. Изменение налоговой базы также влияет на налоговые условия, как и повышение ставок, говорит Тургенева.

Юристы компромисс чиновников и депутатов не оценили. Неважно, что сократили срок действия моратория с трех лет до одного года, чиновники любят бесконечно продлевать "временные" меры, говорит член экспертного совета Торгово-промышленной палаты Максим Хвалибов, цитируемый "Ведомостями". Бизнес продолжает платить "налог на убытки", жалуется он. Вероятно, власти хотели протестировать эффективность ограничения, предполагает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, в 2018 г. многие регионы закончили год с профицитом (70 регионов – это рекордный показатель с 2000 г. – "Ведомости"), и меру можно считать эффективной. А забрав такие доходы, власти ударят по региональным бюджетам, опасается он.

Для компаний же ограничение чувствительно, говорит партнер Dentons Василий Марков: иногда к росту прибыли могут привести колебания курса, но это "бумажная" прибыль, с которой все равно нужно платить налог при больших накопленных убытках. Лимит плохо сказывается на компаниях с длительным инвестиционным циклом, продолжает он: при выходе предприятия на операционную прибыль приходится сразу платить налог, несмотря на убытки. Негативно может сказаться и продление моратория во второй половине года, предупреждает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: компании могли уже рассчитывать на отмену моратория через год и планировать долгие инвестпроекты.