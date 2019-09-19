Счетная палата усомнилась в реализации нацпроектов

19 сентября. FINMARKET.RU - Счетная палата выявила риски недостижения целей, поставленных в нацпроектах. Об этом "Известиям" рассказал аудитор контрольного органа Дмитрий Зайцев по итогам проверки документов по 12 направлениям. По его словам, проведенный анализ показал схожие системные недостатки: проблемы в управлении, а также размытость ответственности и полномочий между оргструктурами и должностными лицами.

Счетная палата провела мониторинг реализации 12 нацпроектов — по здравоохранению, образованию, демографии, культуре, безопасным дорогам, жилью, экологии, малому предпринимательству, цифровой экономике, производительности труда, международному экспорту, а также комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Несмотря на то, что все проекты разные, у них выявлены общие проблемы, отметил Дмитрий Зайцев.

Главный недостаток проектов — проблемы управления, подчеркнул аудитор. Сегодняшние недостатки показателей по ним – результат неправильного менеджмента и нарушения системы проектного управления. Также мониторинг показал размытость ответственности и полномочий между организационными структурами и должностными лицами. Все это может обернуться тем, что национальные цели не будут достигнуты, заявил Дмитрий Зайцев.

Зафиксированных в нацпроектах мер недостаточно для ускорения увеличения ВВП до 3%, заявлял и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме. По его мнению, эти проекты — скорее план эволюционного роста, но не прорывного.

Промежуточные результаты мониторинга по нацпроектам будут представлены в октябре в кабмин. Анализ реализации будет продолжен и в дальнейшем, отметил Дмитрий Зайцев.

Опрошенные "Известиями" эксперты видят проблему с исполнением нацпроектов в административной системе, а также считают необходимым внедрение действенных мер, включая широкое применение государственно-частного партнерства (ГЧП) и усовершенствование системы госзакупок.

Формулировки в заключении Счётной палаты по анализу реализации нацпроектов довольно мягкие, считает младший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина Александра Суслина. Ситуация на самом деле хуже, чем показано в мониторинге СП, так как результатов по проектам пока нет, отметила она. Главной проблемой по-прежнему остается непроработанность механизмов реализации поставленных задач. Для того, чтобы цели на бумаге воплотились в реальность, нужно внедрять больше проектов ГЧП, усовершенствовать систему менеджмента, процедуры госзакупок, а также проводить качественный контроль за реализацией поставленных задач, уверена она.