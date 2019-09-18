Две трети россиян уверены, что кризис в РФ продолжается

18 сентября. FINMARKET.RU - Почти две трети граждан уверены, что экономическийне прекращается. Такие результаты опросов опубликовал фонд "Общественное мнение" (ФОМ). На протяжении последних четырех лет соотношение граждан замечающих и незамечающих экономический кризис принципиально не меняется, пишет "Независимая газета". Доля тех, кто считает, что в России не прекращается экономический кризис, колеблется с 2015 года в интервале от 62 до 76%. А доля сторонников противоположной точки зрения менялась за последние годы от 13 до 27%.

Последний сентябрьскийпоказал, что сегодня около 62% россиян уверены, что экономика РФ остается в кризисе (в июне этот показатель был на шесть процентных пунктов выше). При этом 24% респондентов кризиса не замечают. Это относительно высокий показатель, хотя и не максимальный (об отсутствии кризиса два года назад говорили 27% респондентов).

Признаки кризиса граждане видят в "постоянном снижении зарплат, невозможности жить без кредитов", в том, что "народ плохо живет, бедствует". Проявлениями кризиса считают также рост цен и тарифов и общее подорожание жизни. Безработицу, повышение пенсионного возраста и слабое развитие экономики россияне также относят к проявлениям экономического кризиса.

Примечательные комментарии респондентов, которые публикует ФОМ: "пенсионный возраст добавили, потому что не хватает денег у государства платить пенсионерам"; "образование и медицина в плохом состоянии, даже в детский сад все несем"; "платная учеба, медицина, все платное"; "матерям-одиночкам маленькие пособия"; "не дают жилье молодым".

Не скрывают претензий россияне и к чиновникам: "руководство страны не умеет руководить страной"; "правительство не способно правильно распоряжаться ресурсами страны, не может грамотно выстроить экономику страны в целом"; "слабая внутренняя экономическая политика"; "нет программы - цели и задачи; все движется в пропасть".

На ослабление или завершение экономического кризиса надеются только 6% респондентов. Около 21% россиян ожидают углубления кризиса. А еще 24% считают, что он будет примерно таким же, как и сейчас.

Между тем независимые экономисты предупреждают, что экономическая ситуация в стране может ухудшиться в ближайшее время из-за торможения спроса в Китае и общего замедления мировой экономики.