Льготы для предпенсионеров: когда и что

18 сентября. FINMARKET.RU - "Российская газета" отвечает на письмо читательницы, которая не смогла получить налоговые, положенные, как она предполагала, предпенсионерам.

Из разъяснений Пенсионного фонда России выяснились следующие нюансы предпенсионного статуса. Льготы для предпенсионеров можно условно разделить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года закона об установлении новых границ пенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время, пишет "РГ".

На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода пред пенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 года. Поэтому по федеральн­ым льготам отсчитыва­ть 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста.

Федеральные льготы - это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц - на уровне прожиточного минимума­), переобучение и повышение квалификации по направлению службы заня­тости. Введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти граждане могут не платить земельный налог с 6 соток земли. Также они освобождаются от уплаты имуществен­ного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 метров, за оставшуюся часть налог начислят.

С региональными льготниками ситуация сложнее. В регионах возрастная планка для предпенсионных льгот установлена на уровне 55 (для женщин ) и 60 (для мужчин) лет. Но есть целые регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соотве­тственно, и предпенсионерами там становятся раньше. Например, на Камчатке. Раньше там жители выходили на пенсию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5 года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за пять лет до этого возраста, начиная с 50 и 55 лет - в зависимости от конкретной льготы.

Среди региональных льгот - проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и др.