На какую поддержку можно рассчитывать при покупке деревянного дома

18 сентября. FINMARKET.RU - Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал "Российской газете" о том, на какую поддержку смогут рассчитывать покупатели деревянных домов.

Минпромторг предлагал субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома. Как рассказах Виктор Евтухов, объем субсидии может составить до 10% от общей стоимости дома. "Мы прорабатываем несколько разных механизмов, для того, чтобы у населения был выбор - снизить первый взнос или процентную ставку по кредиту. Проект постановления сейчас проходит согласование внутри минпромторга. Затем он еще должен пройти общественное обсуждение и согласование с другими ведомствами", - сообщил он.

Программа льготных кредитов на деревянные дома заводского изготовления продлена до конца 2020 года, ожидается расширение списка банков-участников.

"Уверен, что программа привлечет значительно большее количество банков. Сбербанк, Почта Банк и еще ряд банков пожелали вступить в программу, узнав о том, что мы увеличили горизонт предоставления субсидий. До этого срок предоставления субсидии был 1 год, и банки не хотели идти в программу на таких условиях, так как на тот момент у них не было гарантий, что субсидия будет продлена. Сейчас мы гарантируем три года действия программы предоставления субсидий. И банки уже видят, что мы заложили эти средства в бюджет. Да и сам бюджет программы расширен с 200 до 400 миллионов рублей ежегодно. Средства, повторю, заложены по 2021 год включительно. Конечно, программа стала для банков интереснее", - сообщил Евтухов.

По его словам, как только будет утвержден список всех банков, участвующих в программе, потенциальный покупатель деревянного дома сможет оформить льготный кредит. Для потребителя это будет означать возможность приобрести деревянный домокомплект по сниженной на 5% ставке. Ставка по кредиту на покупку дома будет составлять 10-12%, что существенно ниже стандартной ставки по потребительскому кредиту. В свою очередь банк получает возмещение выпадающих доходов за счет федерального бюджета. Кроме того, участники программы - приобретатели индивидуального деревянного жилья будут иметь хорошую защиту от недобросовестных застройщиков. "Мы в данном случае хотим пойти по той схеме, которая сегодня уже используется при строительстве многоквартирных жилых домов - речь об использовании эскроу-счетов", - отметил Евтухов..