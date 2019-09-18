"Газпром нефть" начнет продавать бензин в рассрочку

18 сентября. FINMARKET.RU - Сеть АЗС "Газпромнефть" совместно с "БКС банком" в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал "Ведомостям" председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС "Газпромнефть". "Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС "Газпромнефть", - говорит Пешнев-Подольский.

Планируется, что в приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 руб. Для этого пользователю в приложении необходимо заполнить краткую информацию о себе, получить одобрение лимита и подписать договор по sms. Карта дает возможность получить беспроцентную рассрочку на все транзакции на заправках "Газпром нефти". Главное условие - нужно уложиться в месячный льготный период. Если возникает просрочка по вине клиента, то рассрочка сгорает и продукт становится кредитным со ставкой 59%, говорит представитель банка. Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки "Газпром нефть" берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС "Газпромнефть" раскрыть отказались.

Сегмент такси активно растет и сеть АЗС "Газпромнефть" заинтересована в развитии собственных и партнерских сервисов для водителей и таксопарков, говорит ее представитель. "БКС банк" уже начал переговоры с "Яндекс.Такси" и Citimobil с предложением о создании аналогичных партнерских цифровых решений для их водителей, говорит представитель банка. "Опыт реализации подобных продуктов для автолюбителей свидетельствует о высоком интересе к цифровым решениям", - отмечает представитель сети АЗС "Газпромнефть". "К концу 2019 г. мы планируем продавать через все цифровые каналы около 7% топлива", - говорит он.