Платежная система "Мир" запускает переводы за рубеж

18 сентября. FINMARKET.RU - Платежная система "Мир" запустит трансграничные переводы с российского "пластика" на, выпущенные зарубежными банками, рассказал "Известиям" глава Национальной системы платежных карт (НСПК - оператор "Мира") Владимир Комлев.

Осенью стартуют переводы с "Мира" на карты партнерских национальных платежных систем из трех государств СНГ, заявил Владимир Комлев, не уточнив, о каких именно странах идет речь. Сейчас у российского оператора пять таких партнеров: "Элкарт" (Киргизия), "Узкард" (Узбекистан), ArCa (Армения), "Белкарт" (Белоруссия) и "Корти Милли" (Таджикистан). По словам близкого к НСПК источника "Известий", в ближайшее время проект будет реализован с белорусской, армянской и киргизской системами.

"В 2020-м планируется запустить p2p-трансакции со всеми нашими партнерами в СНГ, в дальнейшем ожидается подключение к проекту других стран, с которыми интегрирован "Мир", - заявил Комлев. Сложности, по его словам, связаны с различиями в правилах трансграничных перечислений.

По его оценкам, объем операций по новому механизму составит несколько миллиардов рублей. Возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится на заработках в России, считает Комлев.

Аналогичные сервисы перечисления денег онлайн уже довольно давно предлагают другие системы трансграничных переводов. Основная сложность и затраты при этом связаны с соблюдением требований антиотмывочного законодательства, поэтому зачастую требуется личное присутствие клиентов, сказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее мнению, спрос на переводы по картам разных платежных систем будет зависеть от того, удастся ли организовать перечисления через приложения или терминалы. Если "Мир" и его партнеры не смогут этого предложить, вряд ли им удастся занять ощутимую долю рынка трансграничных перечислений, уверена она.

Доля НСПК на этом рынке в течение ближайших двух лет может достигнуть 30%, однако успех во многом будет зависеть тарифов, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Удобство - важный фактор, но люди, осуществляющие переводы в эти страны, обычно склонны экономить. По его оценкам, оптимальная величина комиссии - 0,5% от суммы перевода.