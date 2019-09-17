Реформа добровольной накопительной пенсионной системы завершится к 2021 году

Минфин РФ начал разработку поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении. Планируется, что они вступят в силу в январе 2021 года. О разработке нового законопроекта было заявлено в начале сентября

17 сентября. FINMARKET.RU - Минфин России начал разработку поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Министерство планирует, что они вступят в силу в январе 2021 года. Соответствующее уведомление появилось во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Самих предложений по изменению законодательства пока нет. В описании лишь указано, что поправки предоставят гражданам возможность формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе НПО при стимулирующей поддержке государства.

Как сообщалось ранее, Минфин в начале сентября заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" - взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Пока подробностей о новой системе пенсионных накоплений нет. Известно лишь, что она будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.

Среди основных элементов системы - гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.

Концепция ИПК, которая разрабатывалась на протяжении нескольких лет, но так и не была одобрена, предполагала, что формировать новые пенсионные накопления будет сам гражданин. В первый год включения в систему взносы взиматься не будут, затем тариф будет установлен на уровне 1% от зарплаты, через год - 2%, и так до 6%. Также планировалось, что взносы в ИПК будут освобождаться от НДФЛ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 13 сентября заявила, что Банк России поддерживает концепцию предложенной Минфином новой накопительной добровольной пенсионной системы "гарантированный пенсионный продукт". "Это система гарантированная, добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, будут учтены. Поэтому мы полностью поддерживаем этот подход", - сказала она.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов пояснил журналистам, что законопроект о "гарантированном пенсионном продукте" - это тот же самый закон (что и об ИПК), но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе".

"Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана", - сказал он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также считает правильной концепцию предложенного Минфином нового механизма добровольной накопительнойпод рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт", готов первым начать перечислять часть зарплаты в эту систему. "Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений. Вот сейчас министерство финансов предложило механизм "гарантированный пенсионный продукт". Это абсолютно правильный шаг, правильная идея", - заявил министр на пленарном заседании Московского финансового форума в прошедший четверг.

"Я готов, как только законодательство будет принято, я первый готов подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления", - сказал он.