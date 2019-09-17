Россияне нашли альтернативу ИСЖ

17 сентября. FINMARKET.RU - Деньги граждан, разочаровавшихся в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), перетекают в другие продукты, пишут "Известия", ссылаясь на крупнейшие страховые компании. По репутации ИСЖ, спрос на которое упал на треть, сильно ударила низкая доходность — около 2–3%. Главной альтернативой стали купонные продукты, позволяющие получать доход ежеквартально или раз в полгода. А также накопительноежизни с дополнительными опциями — налоговым вычетом и возможностью использования телемедицины.

За январь-июнь этого года премии в сегменте ИСЖ, который в предыдущие три года был чрезвычайно модным продуктом, сократились на треть, по сравнению с первым полугодием 2018-го — до 92,3 млрд рублей, следует из данных Всероссийского союза страховщиков. Удивительного в этом немного: во-первых, доходность ИСЖ оказалась ниже ожиданий клиентов, во-вторых, на этот продукт было много жалоб.

Средняя прибыль полисов ИСЖ, завершившихся в 2017–2018 годах, составила 2,4–3,3%, констатировал Банк России. По его данным, граждане отмечали, что при заключении договора им обещали доходность в размере 10–20% годовых, тогда как средняя ставка по вкладам была ниже 10%. Граждане также ошибочно считали, что на ИСЖ распространяются гарантии по страхованию вкладов, хотя это не так, отмечали в регуляторе.

Инвестиционное страхование жизни не исчезло полностью, но эволюционирует, подстраиваясь под изменения на фондовых рынках и потребности клиентов, рассказал "Известиям" руководитель управления инвестиционных операций "Сбербанк страхование жизни" Борис Борзунов. По его словам, стратегии становятся более гибкими, а конструкции продуктов — более вариативными.

Растёт спрос на так называемый купонный ИСЖ, предполагающий регулярную (от ежеквартальной до ежегодной) фиксированную выплату при выполнении определённых условий. Например, акции или индексы, в которые вложены деньги инвестора, не падают ниже заданного уровня. Предпочтения клиентов смещаются в сторону стратегий с фиксированным доходом и меньшими рисками, отмечают преставители крупныхъ компаний.

На фоне сокращения доли ИСЖ стремительно растут сборы по накопительным продуктам. По данным Всероссийского союза страховщиков, за январь–юнь 2019-го они увеличились на 55% — до 44,7 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2018 года. Накопительное страхование предполагает регулярное внесение взносов и получение всей суммы после окончания договора или при наступлении страхового случая.