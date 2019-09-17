ФАС против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках

17 сентября. FINMARKET.RU - Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Антимонопольная служба придерживается принципов стимулирования потребителей энергетических ресурсов к их более эффективному и рациональному использованию, заявил "Известиям" замруководителя ФАС Виталий Королёв.

По его словам, необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов (когда инвестор меняет оборудование в жилом доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества).

В ФАС считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках - невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

Замглавы ФАС также сообщил, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

Поквартирныетепла устанавливают в новых домах с 2012 года - после вступления в силу поправок в закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил "Известиям", что нельзя навязывать гражданам установку и затем содержание индивидуальных приборов учета (ИПУ) тепла, так как это достаточно затратно. При этом он отметил, что жильцов никто не лишает права на добровольную установку счетчиков.

Как говорит Егоров, помимо установки индивидуальных счетчиков, есть требование об обязательном общедомовом приборе учета, которое сохранится.

Минстрой выступил с инициативой отказаться от обязательной установки ИПУ нав январе 2019 года. В министерстве указывали, что стоимость одного счетчика составляет 6,5-8 тыс. рублей, работ по установке или его замене - 6 тыс., поверки - 2-3 тыс.

Счетчик сам по себе не дает экономию платежей, но дает прозрачность, поскольку без учета непонятно, как рационально расходовать тепло, пояснила "Известиям" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Она считает что обязательную установку счетчиков лучше сохранить, чтобы была ясная картина, кто и за что платит.