Минюст создаст портал правовой помощи

17 сентября. FINMARKET.RU - Министерство юстиции России прорабатывает вопрос создания Единого портала правового информирования и правового просвещения населения, сообщил замминистра юстиции России Денис Новак в ходе семинара-совещания в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По его словам, планируется, что интернет-ресурс объединит ряд инновационных программных продуктов, предназначенных для правового информирования и оказания помощи по правовым вопросам. Портал будет ориентирован, прежде всего, на рядового потребителя правовой информации, не обладающего профессиональными юридическими познаниями, пишет "Российская газета"

Информацию на портале предлагается структурировать в формате жизненных ситуаций с проактивной функцией рекомендаций, подчеркнул замминистра юстиции.

Сервис планируется разбить как по тематике, так и по целевым группам. Например: многодетные семьи, люди пожилого возраста, льготные категории граждан и т.п.

Профессионалы также надеются, что правовой портал позволит решить ряд проблем системы бесплатной юридической помощи.

Государство в некоторых случаях гарантирует гражданину бесплатную правовую поддержку. В первую очередь - малоимущим. Однако получить такую помощь сложно из-за бюрократических процедур. По мнению экспертов, было бы хорошо автоматизировать эти процессы.

РГ напоминает, что последнее время набирает оборот мошенничество: гражданам звонят и сообщают, что они имеют право на бесплатную помощь. Но в итоге все заканчивается тем, что под разными предлогами из граждан пытаются вытянуть деньги. Поэтому надо пользоваться только официальными источниками.