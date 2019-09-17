Правительство против усложнения подачи исков миноритариями

17 сентября. FINMARKET.RU - Правительствовыступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев.

Сейчас, чтобы подать иск к гендиректору, члену совета директоров или правлению - о взыскании убытков от их работы, - у миноритариев должен быть минимум 1% размещенных обыкновенных акций компании. В июне 2019 г. президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о повышении порога. Но Минэкономразвития, Минюст, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество выступили за его сохранение, говорится в проекте доклада правительства в ответ на поручение. Проект доклада был направлен на согласование руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, пишут "Ведомости"

Менеджмент не всегда работает добросовестно, признает в докладе Минэкономразвития и предупреждает, что увеличение порога лишит миноритариев возможности пользоваться косвенными исками для защиты своих прав. Чаще всегоподают такие, когда видят конфликт интересов у директора - например, он совершает сделки в пользу другого актива, к которому имеет какое-то отношение, или просто действует без одобрения акционеров, объясняет партнер юрфирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Степанов.

Дел по взысканиям убытков с управленцев непубличных компаний уже несколько тысяч, отмечает Степанов, для них повышение порога неопасно, а вот собрать 1% акций крупного публичного общества для подачи иска почти невозможно - при увеличении порога таких исков не будет вовсе.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, даже чтобы собрать 1% акций, нужна существенная сумма. По словам эксперта, случаи, когда инвесторы собирали 1% акций, есть, но им крайне сложно отстоять свои права в российском суде.

1-процентный порог - уже достаточно серьезное препятствие, уверен и директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Его повышение создало бы практически непреодолимое в большинстве случаев препятствие для защиты акционерами своих прав, считает Спирин. Повышение порога грозит спадом интереса некрупных инвесторов к инвестициям в компании, опасается адвокат практики реструктуризации и банкротства юрфирмы Art de Lex Юлия Шилова.