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16 сентября 2019 года 11:25
Конфиденциальная информация попала в сеть через ОФД
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DPA/ТАСС
16 сентября. FINMARKET.RU - Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД). ОФД "Дримкас" случайно открыла конфиденциальную информацию о клиентах, включая физических лиц. Сервер "Дримкаса" стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии 3 дня. На нем хранятся журналы с более 14 млн записей. Об уязвимости сообщили "Известиям" в компании по кибербезопасности DeviceLock. Утекли строки с информацией - начиная от безобидных ИНН, адреса, названия компании и заканчивая информацией об электронных адресах и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара. Также в Сеть попали телефоны и e-mail 3 тыс. физических лиц - пользователей скидочной программы "Покупай-ка". В компании объяснили утечку атаками на серверы, происходившими с начала сентября. Контур защиты на одном из них пострадал, проблема устранена, пояснил гендиректор "Дримкас" Павел Толстоносов. Однако эксперты по кибербезопасности сомневаются в корректности этого объяснения. Как отметили в ФНС, в открытый доступ фискальные данные попали впервые. По закону операторы обязаны защищать сведения, полученные от пользователей контрольно-кассовой техники, покупателей и налоговых органов, добавили там. "Нас уведомили об атаках на серверы ОФД "Дримкас". Информация о возможной утечке проверяется. Если она подтвердится, компании грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ФНС. Собираемая ОФД информация потенциально позволяет третьему лицу проанализировать поведение покупателей и предлагать им рекламу. "Дримкас" не продает данные своих клиентов. Но теперь они стали доступными бесплатно на 3 дня, включая ассортимент и цены. Ранее "Известия" сообщали о случае получения данных из ОФД третьей стороной. Сведения о покупках в магазинах, в том числе электронных, затем утекают в неизвестном направлении. Они могут быть использованы для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки.
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