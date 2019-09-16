Процедуру торгов имуществом банкрота могут существенно изменить

16 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает внести существенные изменения в процедуру торгов имуществом банкрота. Министерство подготовило поправки в закон о банкротстве и разослало их на согласование, пишут "Ведомости"

Сейчасимущества банкрота проходит на торгах с повышением цены. В большинстве случаев продать не удается, пишет Минэкономразвития в пояснительной записке, а организация торгов оплачивается из конкурсной массы должника.

В поправках Минэкономразвития предлагает объявлять открытый аукцион один раз, а если имуществом никто не заинтересовался, переходить к снижению цены и снижать ее, пока не появится покупатель. Если вдруг появятся сразу два, то вновь начинать торги на повышение цены между ними.

Фактически Минэкономразвития предлагает проводить "голландский аукцион" - на понижение. Основное преимущество "голландского аукциона" в том, что он позволяет быстрее найти покупателя. А при банкротстве это означает снижение расходов на хранение имущества, указывает партнер Deloitte Антон Зыков.

Минэкономразвития предлагает также использовать не рыночную стоимость (это цена, по которой можно продать товар на открытом рынке), а ликвидационную (это расчетная цена продажи на торгах), которая, как правило, будет ниже.

Минэкономразвития предлагает еще и отменить обязательную публикацию объявления о торгах в газетах, оставив только публикацию в интернете и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, и закрепить проведение торгов на электронных площадках, где размещается госзаказ. Отмена обязательных публикаций в печати значительно сократит издержки.

Однако поправки не поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отмечает газета. Возможность снижения цены приведет к злоупотреблениям, пишет ФАС в ответе на предложения Минэкономразвития. Нельзя, чтобы в законе устанавливались правила, которые предопределяют снижение цены: участники не будут приходить на торги, ожидая снижения, объясняет замруководителя ФАС Рачик Петросян. Нужно, чтобы у организатора была возможность, а не обязанность снизить цену, иногда нужно разделить или перегруппировать, чтобы оно стало интересно покупателям, считает он. ФАС в письме предлагает оставить повторные торги на повышение с ценой в 90% от первоначальной, в 80% - на третьих торгах и проч.