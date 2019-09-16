Число самозанятых в России превысило 200 тысяч

16 сентября. FINMARKET.RU - Самозанятыми в России официально стали уже свыше 200 тысяч человек. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. "На данный момент зарегистрировано 200 925 самозанятых. Из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налогов", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего, по его словам, в ходе эксперимента по налоговому режиму для самозанятых задекларировано 20 миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллионов чеков. Основные сферы занятости граждан, которые официально встали на учет, - пассажирские перевозки, сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, услуги в сфере рекламы, пишет "Российская газета".

Подразумевается, что они создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, а их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Налог такие граждане платят по ставке 4% (для работающих с физлицами) и 6% (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями). В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фондотчисляют в добровольном порядке.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход идет в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Чтобы официально стать самозанятым, нужно установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться, загрузив фотографию и данные паспорта.

Сдавать отчетность не требуется. Достаточно вносить в "Мой налог" информацию о проданных товарах или оказанных услугах. Система сама считает сумму налога и до 12-го числа каждого месяца уведомляет о ней самозанятого.