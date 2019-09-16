Механик возглавил топ самых высокооплачиваемых вакансий

16 сентября. FINMARKET.RU - Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, заявленных в органы службы занятости в первом полугодии, представлен в мониторинге госуслуг в области содействия занятости населения. Документ, с которым ознакомились "Известия" , подготовил Минтруд.

Максимальную зарплату - 430 тыс. рублей - предлагали механику по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Второе и третье места поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с доходом 330 тыс. рублей в месяц.

По итогам прошлого года тройку лидеров составляли позиции коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (420 тыс. рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и того же механика в отрасли рыбодобывающей промышленности (400 тыс. рублей).

В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в январе-июле также вошли коммерческий директор в сфере торговли, заведующий гостиницей (по 290 тыс. рублей), программист в отрасли нефтегазовой промышленности (270 тыс. рублей), спортсмен-инструктор (250 тыс. рублей), шеф-повар (230 тыс. рублей), машинист горных выемочных машин (225 тыс. рублей) и сварщик (210 тыс. рублей).

Все, в том числе из топ-10, вывешены на портале "Работа в России", напомнили в пресс-службе Минтруда. Компании размещают предложения как самостоятельно, так и сообщают о них в службу занятости. Откликнуться на вакансию могут кандидаты из любого региона, отметили в ведомстве. Однако насколько популярны вакансии из топ-10, там сообщить не смогли: информация о том, сколько человек откликнулись, есть только у работодателя или центра занятости, который ведет с ним переговоры.

С чем связаны столь высокие зарплаты, в Минтруде также не пояснили, но заметили, что компания может установить любой уровень жалованья. Единственное, при полной занятости он не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Сейчас в среднем по России это 11,3 тыс. рублей, с 1 января - 12,1 тыс.

Механики на рыбодобывающих судах действительно получают довольно много по российским меркам - около 200 тыс. рублей, рассказал директор Рыбного союза Сергей Гудков. Однаков 430 тыс. рублей, как в рейтинге вакансий Минтруда, редко встречается и может быть оправдана лишь срочной необходимостью, считает эксперт.