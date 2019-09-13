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13 сентября 2019 года 09:55
В 2020 году запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - О том, как вырастут пенсии в следующем году, пишет "Российская газета", ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ, опубликованную на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 году на 6,6%. При этом инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего - 3%. Таким образом, запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 году на 6,6% (в этом году индексация составила 7,05%). При этом инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего - 3%, то есть запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ. Социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, вырастет на 7% (в текущем году ее подняли на 2%). В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3%, в 2022-м - на 5,9%. Социальную - на 2,6% и 3,1% соответственно. Цена пенсионного балла, как планируется, поднимется в 2021 году до 98,86 рубля, а в 2022-м составит уже 104,69 рубля. Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров - 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия - 9,3 тысячи. На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи, у неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи. Социальная - 9,9 тысячи. Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 миллиона пенсионеров. Из них получателей страховой пенсии - 39,8 миллиона. Получателями социальной пенсии являются 3,2 миллиона человек. Это в том числе пожилые люди, которым не хватило страхового стажа и баллов для назначения страховой пенсии. Им назначается социальная, но на пять лет позже наступления пенсионного возраста. В течение этого периода они могут официально трудиться и заработать страховую пенсию по старости, которая зачастую выше социальной.
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