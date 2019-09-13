Дефицит интернет-адресов может наступить в РФ уже в конце сентября

13 сентября. FINMARKET.RU - Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, создаст проблемы рядовым пользователям, предупреждают опрошенные "Известиями" эксперты. Свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы, и вводить капчу (как правило, это специальный буквенно-цифровой код). По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения станет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6. Крупнейшие интернет-компании и операторы связи этим вопросом уже озаботились.

О том, что в России, Европе и на Ближнем Востоке к концу сентября закончатся IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4, на прошлой неделе предупредил представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка. Причина кроется в росте количества подключенных к интернету устройств. Компаниям, которым нужны IP-адреса, придется либо перекупать их у других участников рынка, либо ждать, пока те их освободят, предупредил Алексей Семеняка.

IP-адрес –– это идентификатор компьютера в интернете: он представляет собой комбинацию цифр, по которым ПК, серверы, и другие устройства узнают друг друга в Сети. Собственно, идентифицировать желающий подключиться гаджет и позволяет IPv4.

Дефицит адресов протокола IPv4 может привести к тому, что сайты, ранее без проблем пускавшие пользователей на страницы, в массовом порядке потребуют заполнять перед входом капчу, рассказали "звестиям" в МТС и другом крупном российском операторе. Это связано с особенностями устройства интернета: если свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать выходящим в Сеть устройствам один и тот же номер, свободный на момент выхода. Сайт, "видящий" заходы с одного и того же IP-адреса, воспринимает это как атаку какого-то устройства и предлагает живому пользователю подтвердить, что он не робот.

Сколько российских абонентов начнут испытывать проблемы с доступом к сайтам, опрошенные "Известиями" сотрудники операторов, интернет-компаний и аналитики сказать затруднились. Но они солидарны в том, что с сокращением количества свободных адресов протокола IPv4 подтверждать, что пользователь не робот, придется всё чаще.

По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4 адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.